過去​數十​年來，​對​處理​能力​與​頻寬​的​需求​日益​增加，​PXI 平台​也​隨​之​不斷​成長。​在​技術​進步​之際，​PXI 平台​也​持續​演進，​不但​納入​最新​的 PCI Express 切換​器​以​更​快速​地​傳輸​資料，​也​搭載​最新​的 Intel 多​核心​處理器，​讓​平行​測試​能​更​快​且​更​有效率​地​進行；​同時​採用 Xilinx 最新​的 FPGA 技術，​以求​將​訊號​處理​演算法​提升到​更​高層​級，​並​納入 TI 與 ADI 的​最新​資料​轉換器，​繼續​擴充 PXI 儀​控​裝置​的​量​測​範圍​與​效能。