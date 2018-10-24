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PXI 系統

PXI 系統​提供​高效能​模組化​儀器，​以及​其他​具備​專用​同步​化​與​主要​軟體​功能​的 I/​O，​適用於​從​裝置​驗證​到​自動化​生產​測試​等​多種​測試​與​量​測​應用。

什麼​是 PXI？

PXI 系統​以​機​箱​供電、​進行​冷卻，​並​提供​適用於​模組化​儀器​或 I/​O 模組​的​通訊​匯流排。​運用​一種​或​數​種 NI 的​專屬​工程​軟體​工具，​即可​客​制​化​系統，​並​透過​嵌入式​控制器​或​外部​電腦​來​控制​這些​模組。

PXI 元件

歡迎​探索​可​用來​建立​新​系統的​各項 NI 產品，​或​使用​我們的線上 Advisor 來​設定​客​制​化​的 PXI 系統。

可​容納 PXI 模組​與​控制器，​並將​其​連接​至​提供​時序​與​同步​化​功能​的​高效能​背​板。

內含​無需​仰賴​外部​電腦，​即可​執行 PXI 系統​所需​的​一切​元件；​或​讓​您​可​透過​桌上​型​電腦、​筆記​型​電腦​或​伺服器​電腦，​控制 PXI 系統。

可​介​接​匯流排​標準、​擷取​資料​與​影像、​觸發​與​同步​化​裝置、​產生​與​路​由​訊號、​提供​運動​控制​功能，​並​執行​各種​量​測​作業。

可​高度​互通​的​軟體​產品​組合​能​滿足​工程師​的​需求，​從​互動​式​探索​到​客​制​化​工程​設計，​都​游刃有餘。

PXI 的​主要​功能

透過​以​軟體​為主​的​靈活​度，​加快​生產​速度

運用 NI 的​豐富​軟體​組合，​更​迅速​地​實踐​您​的​構想。​這​款​具備​靈活​度​的​軟體，​讓​您​可​客​制​化​系統​並​重新​設定，​因應​與​時​俱​進​的​測試​需求。​LabVIEW 等​應用​開發​環境、​TestStand 等​測試​管理​軟體，​加上 PXI 模組化​儀​控​裝置，​為​您​提供​整合​的​解決​方案，​能​簡化​測試​開發​作業，​同時​減少​長期​維護​成本。

整合​式​時序​與​同步化

您​可​利用​於 PXI 機​箱​背​板​的​共用​訊號，​更​輕鬆​地​將​模組​與​量​測​作業​同步​化。​這​款​背​板​讓 PXI 模組​能​傳送​與​接收​觸發​訊號，​以及​共用​系統​參考​時脈，​完全​無需​外部​連接線。​整合​式​時序​與​同步​化​作業​有助​大幅​提升​量​測​準確度，​也​可​應用​進​階​觸發​機制，​或​將​多重​裝置​同步​化​為​一體，​以​進行​極高​通道​數​的​應用。

高效能​處理​與​傳輸

過去​數十​年來，​對​處理​能力​與​頻寬​的​需求​日益​增加，​PXI 平台​也​隨​之​不斷​成長。​在​技術​進步​之際，​PXI 平台​也​持續​演進，​不但​納入​最新​的 PCI Express 切換​器​以​更​快速​地​傳輸​資料，​也​搭載​最新​的 Intel 多​核心​處理器，​讓​平行​測試​能​更​快​且​更​有效率​地​進行；​同時​採用 Xilinx 最新​的 FPGA 技術，​以求​將​訊號​處理​演算法​提升到​更​高層​級，​並​納入 TI 與 ADI 的​最新​資料​轉換器，​繼續​擴充 PXI 儀​控​裝置​的​量​測​範圍​與​效能。

儀​控​設備​與 I/​O 的​廣大​範圍

您​可以​設計​與​實作​靈活​的​測試​系統，​並​運用​軟體​定義​模組化​儀器，​迅速​重設​這些​測試​系統。​目前​市面上​有​超過 1,500 款 PXI 產品，​其中​超過 600 款​產品​是​由 NI 所​設計，​並​具備​涵​蓋 DC 到​毫米波​的​量​測​功能。

尺寸、​重量​與​功率​皆​降低

PXI 儀器​僅​納入​相關​的​儀​控​電路，​這是​因為​中央​處理​與​控制​功能​皆​指派​至​共用​控制器​中，​並可​透過​連接​至​控制器​的​外接​週邊，​實現​人​機​介面。​這​款​模組化​系統的​輕巧​機型，​能​節省​在​桌上​或​廠房​內​占用​的​空間，​同時​提供​優異​效能。

焦點​內容

Valeo 使用 PXI 平台​設計​與​測試​自動​停車​系統，​以​因應​不斷​變化​的​要求​與​緊湊​時程。

透過 PXI 平台，​G Systems 公司​為​洛克​希​德​馬丁 (Lockheed Martin) 航​太​公司​的 F-35 戰鬥機 Vehicle Systems Integration Facility (VSIF)，​提供​可​設定​及​擴充​性能​的​系統。

美商​亞​德​諾 (ADI) 使用 PXI 與 LabVIEW 測試​微​電機​系統 (MEMS) 裝置，​因此​相關​成本、​重量、​耗電量​與​體積​均​遠​低於​先前​的 ATE 系統。

相關​產品

硬體​服務

服務​計畫​選項

購買​每份 PXI 均​包含​下列​服務：

  • 為期​一年​的​基本​維修​保固
  • 在​出貨​之前，​會​根據 NI 規格​完成​校準
  • 基本​組​裝​與​功能​測試
  • 30 天​技術​支援​體驗*

NI 提供​額外​的​硬體​服務，​這是​屬於​擴充​服務​計畫​的​一環，​如此​可​延長​正常​運作​時間，​並​降低​維護​成本。

*​您​可以​購買​軟體標準​服務​計畫，​延長​獲得​技術​支援​的​時間。

PXI 平台​資源​組合

此​組合​包含​架構​說明、​相關​解決​方案​與​效能​指標，​協助​您​了解​適用於​自動化​測試​與​量​測​作業​的 PXI 平台​基本​概念。

建​置​測試​系統的​基本​原理

PXI 系統​通常​只是​完整​自動化​測試​設定​的​其中​一部分​而已。​歡迎​了解​從無到有​建​置​完整​測試​系統的​最佳​做法。