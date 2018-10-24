PXI 系統
PXI 系統提供高效能模組化儀器，以及其他具備專用同步化與主要軟體功能的 I/O，適用於從裝置驗證到自動化生產測試等多種測試與量測應用。
運用 NI 的豐富軟體組合，更迅速地實踐您的構想。這款具備靈活度的軟體，讓您可客制化系統並重新設定，因應與時俱進的測試需求。LabVIEW 等應用開發環境、TestStand 等測試管理軟體，加上 PXI 模組化儀控裝置，為您提供整合的解決方案，能簡化測試開發作業，同時減少長期維護成本。
您可利用於 PXI 機箱背板的共用訊號，更輕鬆地將模組與量測作業同步化。這款背板讓 PXI 模組能傳送與接收觸發訊號，以及共用系統參考時脈，完全無需外部連接線。整合式時序與同步化作業有助大幅提升量測準確度，也可應用進階觸發機制，或將多重裝置同步化為一體，以進行極高通道數的應用。
過去數十年來，對處理能力與頻寬的需求日益增加，PXI 平台也隨之不斷成長。在技術進步之際，PXI 平台也持續演進，不但納入最新的 PCI Express 切換器以更快速地傳輸資料，也搭載最新的 Intel 多核心處理器，讓平行測試能更快且更有效率地進行；同時採用 Xilinx 最新的 FPGA 技術，以求將訊號處理演算法提升到更高層級，並納入 TI 與 ADI 的最新資料轉換器，繼續擴充 PXI 儀控裝置的量測範圍與效能。
您可以設計與實作靈活的測試系統，並運用軟體定義模組化儀器，迅速重設這些測試系統。目前市面上有超過 1,500 款 PXI 產品，其中超過 600 款產品是由 NI 所設計，並具備涵蓋 DC 到毫米波的量測功能。
PXI 儀器僅納入相關的儀控電路，這是因為中央處理與控制功能皆指派至共用控制器中，並可透過連接至控制器的外接週邊，實現人機介面。這款模組化系統的輕巧機型，能節省在桌上或廠房內占用的空間，同時提供優異效能。
透過 PXI 平台，G Systems 公司為洛克希德馬丁 (Lockheed Martin) 航太公司的 F-35 戰鬥機 Vehicle Systems Integration Facility (VSIF)，提供可設定及擴充性能的系統。
美商亞德諾 (ADI) 使用 PXI 與 LabVIEW 測試微電機系統 (MEMS) 裝置，因此相關成本、重量、耗電量與體積均遠低於先前的 ATE 系統。