DIAdem 是​單一​的​整合​式​軟體​環境，​協助​您​在​對​量​測​資料​進行​後​處理​作業​時​更​有效率。​它​已​針對​大型​資料集​最佳​化，​其中​的​工具​可​協助​您​快速​搜尋​所需​資料、​檢視​與​調查​該​資料，​並​使用​工程​專用​分析​函式​加以​轉換，​且​可​使用​功能​強大​的​拖曳​式​報表​編輯​器​分享​結果。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 DIAdem 使用者，可升級至​最新​的 DIAdem。

