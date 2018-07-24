DIAdem 是單一的整合式軟體環境，協助您在對量測資料進行後處理作業時更有效率。它已針對大型資料集最佳化，其中的工具可協助您快速搜尋所需資料、檢視與調查該資料，並使用工程專用分析函式加以轉換，且可使用功能強大的拖曳式報表編輯器分享結果。具備標準服務計畫 (SSP) 有效會員資格的 DIAdem 使用者，可升級至最新的 DIAdem。
DIAdem 可協助您尋找與處理量測資料，進而做出決策。本款產品適用於多種產業與應用領域。請在下方探索與您應用最相近的領域，深入了解更多資訊。
DIAdem 可載入與重複使用資料查詢、分析指令碼與他人建立的報表範本，因此利用 DIAdem 即可將團隊的分析與報表製作作業標準化。
軟體優勢
標準服務計畫
您所購買的每份軟體，均隨附為期 1 年並可續約的軟體標準服務計畫 (SSP) 會員資格，其中包含：
大量授權方案是專為需要 5 份以上授權的團隊所設計。這項方案有助於減少軟體的總擁有成本，同時簡化貴公司的資產管理作業。
SystemLink Suite 內含 DataFinder Server 與 Analysis Server。您可將這些產品與 DIAdem 搭配使用，進行伺服器端的資料管理與分析作業。
DIAdem Crash Analysis 工具組包含一組通過認證的車輛安全測試分析函式，您可透過 DIAdem 分析以互動式方式存取。
DIAdem DAC 工具組提供設定架構環境，供您設定量測與控制作業，並在擷取期間顯示所量測或計算的資料。
DIAdem DAC 組合提供設定架構環境，供您收集與顯示來自量測與控制作業的資料。
SystemLink Suite 可管理軟體佈署、裝置設定、狀態與測試監控，以及資料管理與呈現等作業。