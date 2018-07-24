什麼​是 DIAdem？

DIAdem 是​一​款​精心​設計​的​軟體，​可​協助​工程師​與​科學家​透過​單一​軟體​工具，​迅速​找到​所需​的​量​測​資料，​並​進一步​檢驗​與​分析​這些​資料，​再​將​其​製​作成​報表。

探索 DIAdem 功能

DIAdem 是​單一​的​整合​式​軟體​環境，​協助​您​在​對​量​測​資料​進行​後​處理​作業​時​更​有效率。​它​已​針對​大型​資料集​最佳​化，​其中​的​工具​可​協助​您​快速​搜尋​所需​資料、​檢視​與​調查​該​資料，​並​使用​工程​專用​分析​函式​加以​轉換，​且​可​使用​功能​強大​的​拖曳​式​報表​編輯​器​分享​結果。​具備​標準​服務​計畫 (SSP) 有效​會員​資格​的 DIAdem 使用者，可升級至​最新​的 DIAdem。

Use hardware auto-discovery and interactive panels to take your first measurement faster.

在​單一​工具​中​處理​所有​資料

無論​大小、​位置​或​檔案​類型​為何，​皆可​利用​單一​工具​尋找、​檢視​並​分析​資料，​再​將​其​製​作成​報表，​讓​量​測​資料​後​處理​作業​更為​簡易。

Use integrated data capture and analysis tools to gain insight into real-world signals.

與​其他​人員​分享​深入​分析​結果

與​其他​人員​共用​資料，​可​讓​資料​發揮​最大​功效。​您​可在​單一​檢視​中​關聯​各種​不同​資料​來源，​並將​報表​匯出​為 PDF 等​常見​格式。

Use enhanced coding productivity features to reduce your development time.

以​自動化​提升​效率

利用 DIAdem 的​指令​碼​記錄​器​與​編輯​器​介面，​將​最常​進行​的​作業​自動化，​更​快​做出​資料​導向​的​決策。

DIAdem 有​哪些​用途？

DIAdem 可​協助​您​尋找​與​處理​量​測​資料，​進而​做出​決策。​本​款​產品​適用於​多種​產業​與​應用​領域。​請在​下方​探索​與​您​應用​最​相近​的​領域，​深入​了解​更多​資訊。

調查​電機​系統的​行為

您​可​利用 DIAdem 將​不同​來源​的​各種​感​測​器​資料​彙整，​並將​其​同步​與​播放，​以​掌握​整體​情況，​進而​了解​電機​系統​行為，​並​使用​工程​專用​分析​函式​轉換​資料。

簡化​量​測​資料​後​處理​作業

您​可​利用 DIAdem 將​多項​步驟​自動化，​例如​載​入​不同​來源​的​資料、​透過​分析​將​資料​轉換​為​深入​分析​結果，​以及​利用​標準化​範本​製作​報表​等，​進而​將​花​在​重複​性​作業​上​的​時間​降至​最低。

將​分析​與​報表​製作​程序​自動化

DIAdem 可​載​入​與​重複​使用​資料​查詢、​分析​指令​碼​與​他人​建立​的​報表​範本，​因此​利用 DIAdem 即可​將​團隊​的​分析​與​報表​製作​作業​標準化。

軟體​優勢

標準​服務​計畫

您​所​購買​的​每份​軟體，​均​隨​附​為期 1 年​並可​續約​的​軟體​標準​服務​計畫 (SSP) 會員​資格，​其中​包含：

  • 由​當地​合格​工程師​透過​電話​與​電子郵件​提供​的​即時​技術​支援
  • DIAdem 自動​版本​更新
  • 全天候​存取​精選​線上​訓練​課程​與​虛擬​示範
  • 舊​版​軟體​存取​權限 (如果​需要​與​團隊​共用​程式碼)

 

我的​專案​適合​哪​一種 DIAdem 版本？

DIAdem 基本版

索取​報價
  • 利用 DataFinder 技術​搜尋​與​載​入​各種​檔案​格式​的​資料
  • 利用​標準​分析​與​視覺​化​物件​進行​調查​並​製作​報表
  • 可​執行​以 DIAdem 進​階​版​或​專業​版​編寫​的​指令碼

DIAdem 進​階版

索取​報價
  • 可​使用​樣式​比對​與​快速​傅利葉​轉換 (FFT) 等​進​階​分析​函式
  • 將​資料​播放​與​影片​檔案​同步，​進行​互動​式​調查
  • 編寫​指令​碼​以​將​一般​工作​流程​自動化，​並​自訂 DIAdem 環境

DIAdem 專業版

索取​報價
  • 推薦​用於​完整​的​分析​與​報表​製作​作業
  • 可​執行​複雜​的​分析​函式，​例如​階​次​追蹤、​環狀​迴​歸​與​延伸​分類等
  • 利用​柱狀​圖、​地圖​與 3D 模型，​呈現​複雜​的​資料集

如何​購買 DIAdem

每份 DIAdem 單機​授權，​都可​與​個人​或​特定​電腦 ID 建立​關聯。

大量​授權​方案​是​專為​需要 5 份​以上​授權​的​團隊​所​設計。​這項​方案​有助於​減少​軟體​的​總​擁有​成本，​同時​簡化​貴​公司​的​資產​管理​作業。

SystemLink Suite 內含 DataFinder Server 與 Analysis Server。​您​可​將​這些​產品​與 DIAdem 搭配​使用，​進行​伺服器​端的​資料​管理​與​分析​作業。

不​確定​哪個​類型​的​授權​適合​您​嗎？

歡迎聯絡​我們以​深入​了解。

相關​產品

DIAdem Crash Analysis 工具​組​包含​一組​通過​認證​的​車輛​安全​測試​分析​函式，​您​可​透過 DIAdem 分析​以​互動​式​方式​存取。

DIAdem DAC 工具​組​提供​設定​架構​環境，​供​您​設定​量​測​與​控制​作業，​並在​擷取​期間​顯示​所​量​測​或​計算​的​資料。

DIAdem DAC 組合​提供​設定​架構​環境，​供​您​收集​與​顯示​來自​量​測​與​控制​作業​的​資料。

SystemLink Suite 可​管理​軟體​佈署、​裝置​設定、​狀態​與​測試​監​控，​以及​資料​管理​與​呈現​等​作業。

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