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MIMO​通信​試作​システム​とは

MIMO​通信​試作​システム​は、​リアルタイム​無線​多​入力​多​出力​（MIMO）​システム​を​追加​コード​なし​で​実行​できる​よう​に​する​ため​の​ハードウェア​と​ソフトウェア​から​構成​さ​れ​ます。

MIMO​システム​ハードウェア​の​概要

市販​の​ソフトウェア​無線​（SDR）​ハードウェア​を​FPGA、​クロック​デバイス、​および​PXI​と​組み合わせ​て、​4〜​128​アンテナ​まで​拡張​可能​な​MIMO​テスト​ベッド​を​作成​でき​ます。

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Massive MIMO​テクノロジ​により、​次世代​ワイヤレス​データ​ネットワーク​では、​消費​電力​を​抑え​つつ、​より​多く​の​ユーザ​が​より​高速​の​データ​レート​で​信頼​性​の​高い​通信​を​実現​でき​ます。

ブリス​トル​大学​と​ルンド​大学​の​研究者​は、​現在​の​4G​セル​ラ​ー​テクノ​ロ​ジ​と​比較​し​て​帯域​幅​効率​が​20​倍​以上​向上​する​こと​を​実証​しま​した。​それ​により、​サブ​6 GHz​帯​の​5G​デプロイメント​に​新た​な​可能性​が​開​か​れ​ます。

MIMO Application Framework​は、​リアルタイム​の​マルチ​FPGA​物理​層​（PHY）​リファレンス​デザイン​で、​シングル​ユーザ​MIMO、​マルチ​ユーザ​MIMO、​Massive MIMO​に​対応​し​ます。

製品​評価

MIMO Application Framework​を​使​って​みる

LabVIEW Communications Application Frameworks​は、​無線​通信​システム​の​研究​と​試作​に​役立つ​FPGA​ベース​の​高度​な​ソフトウェア​リファレンス​デザイン​です。​LabVIEW Communications​に​組み​込​まれ​て​いる​Application Frameworks​は、​USRP RIO、​PXIe FlexRIO、​RF FAM​など​の​さまざま​な​ソフトウェア​無線​ハードウェア​オプション​と​組み合わせ​て、​包括​的​な​無線​通信​システム​試作​ソリューション​を​構築​でき​ます。 

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製品​サポート​リソース

製品​の​使い方​が​よく​わかる​製品​マニュアル​を​ご​用意​し​てい​ます。

サンプル​プログラム​や​トラブル​シューティング​情報​など、​あらゆる​サポート​コンテンツ​を​ご​用意​し​てい​ます。

NI​コミュニティ​の​メンバー​と​の​ネットワーク​作り​や​情報​共有​が​可能​です。​また、​質問​を​投稿​する​こと​も​でき​ます。