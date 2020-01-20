MIMO通信試作システムとは
MIMO通信試作システムは、リアルタイム無線多入力多出力（MIMO）システムを追加コードなしで実行できるようにするためのハードウェアとソフトウェアから構成されます。
市販のソフトウェア無線（SDR）ハードウェアをFPGA、クロックデバイス、およびPXIと組み合わせて、4〜128アンテナまで拡張可能なMIMOテストベッドを作成できます。
Massive MIMOテクノロジにより、次世代ワイヤレスデータネットワークでは、消費電力を抑えつつ、より多くのユーザがより高速のデータレートで信頼性の高い通信を実現できます。
ブリストル大学とルンド大学の研究者は、現在の4Gセルラーテクノロジと比較して帯域幅効率が20倍以上向上することを実証しました。それにより、サブ6 GHz帯の5Gデプロイメントに新たな可能性が開かれます。
MIMO Application Frameworkは、リアルタイムのマルチFPGA物理層（PHY）リファレンスデザインで、シングルユーザMIMO、マルチユーザMIMO、Massive MIMOに対応します。
製品評価
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LabVIEW Communications Application Frameworksは、無線通信システムの研究と試作に役立つFPGAベースの高度なソフトウェアリファレンスデザインです。LabVIEW Communicationsに組み込まれているApplication Frameworksは、USRP RIO、PXIe FlexRIO、RF FAMなどのさまざまなソフトウェア無線ハードウェアオプションと組み合わせて、包括的な無線通信システム試作ソリューションを構築できます。