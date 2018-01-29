由於 TSN 為​標準​乙太網路​的​更新​版本，​因此，​您​可以​透過​網路​精確​地​同步​裝置，​並​減少​使用​目前​常見​的​訊號​架構​同步​化​方法。​此一​分散​時序​概念，​也​有助於​進行​流量​排​程，​並​精確​傳輸​時效性​資料；​對於​需要​以​低​潛​時​與​最小限​度​抖動，​來​滿足​閉​迴路​控​需求​的​工業​應用 (例如​程序​與​機​台​控制) 而言，​這項​功能​不可或缺。