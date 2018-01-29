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時效性​網路

時效性​網路 (TSN) 為​標準​乙太網路 IEEE 802.1 的​更新​版本，​可​進行​網路​架構​的​時間​同步​化​與​精確​通訊​作業。

TSN 的​主要​優勢

由於 TSN 為​標準​乙太網路​的​更新​版本，​因此，​您​可以​透過​網路​精確​地​同步​裝置，​並​減少​使用​目前​常見​的​訊號​架構​同步​化​方法。​此一​分散​時序​概念，​也​有助於​進行​流量​排​程，​並​精確​傳輸​時效性​資料；​對於​需要​以​低​潛​時​與​最小限​度​抖動，​來​滿足​閉​迴路​控​需求​的​工業​應用 (例如​程序​與​機​台​控制) 而言，​這項​功能​不可或缺。

時序​同步化
流量​排程
系統​設定

減少​配線​需求

如果​透過​乙太網路​進行​時序​同步​化，​就​無需​為了​連線​並​共用​時間​概念，​而​使用​額外​佈線。

減少​額外​的​程式設計​負擔

由於​所有​分散​的​系統​都​採用​相同​時間​概念，​因此​不需要​在​擷取​資料​後​進行​對齊。

簡化​系統​設定

只需​運用​單一​傳輸​線 (乙太網路)，​就​能將​所有​受​測​裝置​連接​至​測試​設備，​進而​共用​資料​與​時序。

趨勢​分析​技術

時效性​網路

深入​了解​時序​同步​化、​流量​排​程、​系統​需求，​以及​如何​在​軟體​中​實作。

焦點​內容

NI 技術​提供​了​無與倫比​的​量​測、​控制、​耐用​度​與​連結​功能，​歡迎​探索​如何​以 NI 技術​為​基礎，​即刻​實現​工業​物​聯​網 (IIoT) 的​種種​優勢。

NI 工業​物​聯​網​實驗室​致力於​展示​多項​工業​物​聯​網​技術，​並與​不同​專業​領域​的​夥伴​攜手​合作，​共同​尋求​可​改變​企業​營運​方式​的​解決​方案。

NI 與​搭載 TSN 技術​產品​的​使用者，​可​透過​這個​社​群​討論​區​攜手​合作，​並​透過​範例、​教學​課程​與​入門​內容，​汲取​寶貴​經驗。

具備 TSN 功能​的​焦點​產品

CompaqDAQ 平台​運用 TSN 技術​導入​時​基​同步​化，​而 cDAQ-9185 與 cDAQ-9189 乙太網路​機​箱，​則​可​支援​同步​化​與​串聯​功能。

CompactRIO 控制器 cRIO-9035 與 cRIO-9039 皆​搭載 TSN 技術，​並​支援​同步​化​與​精確​的​通訊​作業。

我們​旗下​的​多​款​工業​控制器​產品 (包括 IC-3171、​IC-3172, 與 IC-3173) 皆​搭載 TSN 技術，​並​支援​同步​化​與​精確​的​通訊​作業。