時效性網路
時效性網路 (TSN) 為標準乙太網路 IEEE 802.1 的更新版本，可進行網路架構的時間同步化與精確通訊作業。
由於 TSN 為標準乙太網路的更新版本，因此，您可以透過網路精確地同步裝置，並減少使用目前常見的訊號架構同步化方法。此一分散時序概念，也有助於進行流量排程，並精確傳輸時效性資料；對於需要以低潛時與最小限度抖動，來滿足閉迴路控需求的工業應用 (例如程序與機台控制) 而言，這項功能不可或缺。
如果透過乙太網路進行時序同步化，就無需為了連線並共用時間概念，而使用額外佈線。
由於所有分散的系統都採用相同時間概念，因此不需要在擷取資料後進行對齊。
只需運用單一傳輸線 (乙太網路)，就能將所有受測裝置連接至測試設備，進而共用資料與時序。
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CompaqDAQ 平台運用 TSN 技術導入時基同步化，而 cDAQ-9185 與 cDAQ-9189 乙太網路機箱，則可支援同步化與串聯功能。