DIAdem是一个统一的单一软件环境，可帮助您更高效地进行测量数据后期处理。 DIAdem针对大型数据集进行了优化，内含的工具可帮助您快速搜索所需的数据，查看和研究数据，使用特定工程分析函数转换数据，并使用强大的拖放式报告编辑器共享结果。 您可以在DIAdem中使用脚本来自动执行重复的数据后期处理任务，并高效地将测量数据转换为有价值的信息。 具有有效标准服务项目（SSP）成员资格的DIAdem用户可升级到最新版本的DIAdem。
DIAdem可帮助您查找和处理测量数据，并根据处理结果做出决策。 该软件适用于广泛的行业和应用领域。 查看下方与您应用最接近的领域，了解更多信息。
使用DIAdem对整个团队的分析和报告进行标准化，包括加载和复用其他人创建的数据查询、分析脚本和报告模板。
软件优势
标准服务项目
购买软件即可获得免费的NI标准服务项目(SSP)一年会员资格。会员资格到期后， 您可选择续订该服务。
SystemLink Suite包含DataFinder Server和Analysis Server。 您可以将这些产品与DIAdem结合使用，用于服务器端数据管理和分析。
DIAdem碰撞分析工具包包含一组经过验证的车辆安全测试分析函数，您可以在使用DIAdem进行分析时以交互的方式访问这些函数。
DIAdem DAC工具包提供基于配置的环境，用于设置测量和控制任务，并在采集过程中可视化所测量或计算的数据。
DIAdem DAC套件提供基于配置的环境，用于采集和可视化测量和控制数据。
SystemLink Suite用于管理软件部署、设备配置、健康和测试监控以及数据管理和可视化等任务。