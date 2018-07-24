什么​是​DIAdem？

DIAdem​是​一​款​用于​帮助​工程​师​和​科学​家​们​使用​单一​软件​工具​快速​定位、​检查、​分析​和​报告​测量​数据​的​软件。

浏览​DIAdem​的​特性

DIAdem​是​一个​统一​的​单一​软件​环境，​可​帮助​您​更​高效​地​进行​测量​数据​后期​处理。 DIAdem​针对​大型​数据​集​进行​了​优​化，​内含​的​工具​可​帮助​您​快速​搜索​所需​的​数据，​查看​和​研究​数据，​使用​特定​工程​分析​函数​转换​数据，​并​使用​强大​的​拖​放​式​报告​编辑​器​共享​结果。 您​可以​在​DIAdem​中​使用​脚本​来​自动​执行​重复​的​数据​后期​处理​任务，​并​高效​地​将​测量​数据​转换​为​有​价值​的​信息。 具有​有效​标准​服务​项目​（SSP）​成员​资格​的​DIAdem​用户可​升级到​最新​版本​的​DIAdem​。​

Use hardware auto-discovery and interactive panels to take your first measurement faster.

只需​一个​工具，​即可​处理​所有​数据

无论​文件​大小、​位置​或​类型​如何，​您​只需​使用​一个​工具​即可​查找、​查看、​分析​和​报告​数据，​从而​简化​测量​数据​处理。

Use integrated data capture and analysis tools to gain insight into real-world signals.

与​他人​共享​信息

当​数据​与​他人​共享​时，​其​作用​才能​最大​化。​您​可在​一个​视图​中​关联​不同​来源​的​数据，​并​将​报告​导出​为​PDF​等​常见​格式。

Use enhanced coding productivity features to reduce your development time.

通过​自动​化​提高​效率

使用​DIAdem​的​脚本​记录​器​和​编辑​界面，​自动​执行​最​常见​的​任务，​更​快速​基于​数据​做出​决策。

DIAdem​的​应用

DIAdem​可​帮助​您​查找​和​处理​测量​数据，​并​根据​处理​结果​做出​决策。 该​软件​适用​于​广泛​的​行业​和​应用​领域。 查看​下方​与​您​应用​最​接近​的​领域，​了解​更多​信息。

机电​系统​行为​研究

使用​DIAdem​将​各种​来源​的​各种​传感器​数据​汇集​在一起，​同步​并回​放​以​理解​整个​图像，​并​使用​针对​特定​工程​的​分析​函数​对​其​进行​转换，​深入​了解​机电​系统​行为。

简化​测量​数据​的​后期​处理

使用​DIAdem​自动​执行​各种​步骤，​包括​加​载​来自​不同​来源​的​数据，​通过​分析​将​数据​转换​为​有用​信息​以及​使用​标准​化​模板​生成​报告，​从而​最大限度​减少​重复​任务​所​花费​的​时间。

标准​化​分析​和​报告​步骤

使用​DIAdem​对​整个​团队​的​分析​和​报告​进行​标准​化，​包括​加​载​和​复​用​其他​人​创建​的​数据​查询、​分析​脚本​和​报告​模板。

软件​优势

标准​服务​项目

购买​软件​即可​获得​免费​的​NI​标准​服务​项目​(SSP)​一年​会员​资格。​会员​资格​到期​后， 您​可​选择​续订​该​服务。

  • 来自​当地​资​深​工程​师​的​现场​电话​和​电子​邮件​技术​支持
  • DIAdem​自动​版本​更新
  • 随时​参加​在​线​培训​课程​和​观看​虚拟​演示
  • 与​团队​共享​代码​时，​也​可​访问​历史​版本

 

哪个​DIAdem​版本​更​适合​我的​项目？

Diadem​基本版

询价
  • 使用​DataFinder​技术​搜索​和​加​载​任何​文件​格式​的​数据
  • 使用​标准​分析​和​可​视​化​对象，​进行​检查​和​生成​报告
  • 可​运行​使用​DIAdem​高级​版​或​专业​版​编写​的​脚本

DIAdem​高级版

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  • 使用​模式​匹配​和​快速​傅​里​叶​变换​（FFT）​等​高级​分析​函数
  • 将​数据​回​放​与​视频​文件​同步，​以​进行​交互​式​检查
  • 通过​编写​脚本，​将​常见​的​工作​流程​自动​化​并​自​定义​DIAdem​环境

DIAdem​专业版

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  • 建议​用于​综合​分析​和​报告​任务
  • 执行​复杂​的​分析​函数，​如​阶​次​跟踪、​循环​回归​和​扩展​分类
  • 使用​瀑布​图、​地图​和​3D​模型​表示​复杂​的​数据

如何​购买​DIAdem

DIAdem​单​席​许可​证​可​关联​到​个人​或​特定​计算​机​ID。

批量​许可​证​计划​专​为​需要​五​席​及​以上​许可​证​的​团队​而​设计，​通过​为​组织​提供​简化​的​资产​管理​来​降低​总体​拥有​成本。

SystemLink Suite​包含​DataFinder Server​和​Analysis Server。 您​可以​将​这些​产品​与​DIAdem​结合​使用，​用于​服务​器​端​数据​管理​和​分析。

不​确定​哪个​许可​证​类型​更​适合​您？

联系​我们​，​了解​更多​信息。

相关​产品

DIAdem​碰撞​分析​工具​包​包含​一​组​经过​验证​的​车辆​安全​测试​分析​函数，​您​可以​在​使用​DIAdem​进行​分析​时​以​交互​的​方式​访问​这些​函数。

DIAdem DAC​工具​包​提供​基于​配置​的​环境，​用于​设置​测量​和​控制​任务，​并​在​采集​过程​中​可​视​化​所​测量​或​计算​的​数据。

DIAdem DAC​套​件

DIAdem DAC​套​件​提供​基于​配置​的​环境，​用于​采集​和​可​视​化​测量​和​控制​数据。

SystemLink Suite​用于​管理​软件​部署、​设备​配置、​健康​和​测试​监​控​以及​数据​管理​和​可​视​化​等​任务。

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