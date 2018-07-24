主要​功能

使用​DataFinder​技术​搜索​和​加​载​任何​文件​格式​的​数据

使用​标准​分析​和​可​视​化​对象，​进行​检查​和​生成​报告

可​运行​使用​DIAdem​高级​版​或​专业​版​编写​的​脚本

使用​模式​匹配​和​快速​傅​里​叶​变换​（FFT）​等​高级​分析​函数

将​数据​回​放​与​视频​文件​同步，​以​交互​方式​进行​检查

通过​编写​脚本，​将​常见​的​工作​流程​自动​化​并​自​定义​DIAdem​环境