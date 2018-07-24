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DIAdem​软件​旨​在​帮助​您​使用​一个​软件​工具​快速​查找、​检查、​分析​和​报告​测量​数据。 您​可以​在​DIAdem​中​使用​可​选​的​脚本​编​程​接口​来​自动​执行​常见​任务，​从而​提高​效率。 选择​最​符合​您​需求​的​版本。

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主要​功能
  • 使用​DataFinder​技术​搜索​和​加​载​任何​文件​格式​的​数据
  • 使用​标准​分析​和​可​视​化​对象，​进行​检查​和​生成​报告
  • 可​运行​使用​DIAdem​高级​版​或​专业​版​编写​的​脚本
  • 使用​模式​匹配​和​快速​傅​里​叶​变换​（FFT）​等​高级​分析​函数
  • 将​数据​回​放​与​视频​文件​同步，​以​交互​方式​进行​检查
  • 通过​编写​脚本，​将​常见​的​工作​流程​自动​化​并​自​定义​DIAdem​环境
  • 建议​用于​综合​分析​和​报告​任务
  • 执行​复杂​的​分析​函数，​如​阶​次​跟踪、​循环​回归​和​扩展​分类
  • 使用​瀑布​图、​地图​和​3D​模型​表示​复杂​的​数据
标准​服务​项目
一年​技术​支持      
一年​软件​升级      
随时​访问​在​线​培训​课程      
操作​系统​支持
仅​限​Windows​系统      
仅​限​64​位​版本1      
数据​管理​和​数据​挖掘
使用​DIAdem DataFinder​挖掘​数据      
使用​DataPlugins​创建​自​定义​文件​格式      
从​文件​和​数据​库​中​加​载​数据      
使用​ASCII DataPlugin​向导    
使用​单位​目录​管理​物理​量的​单位    
将​CAN​日志​文件​转化​为​TDM​格式    
交互​式​可​视​化​显示
回​放​3D​模型、​地图​和​视频​布局2      
缩​放、​滚动​和​移动​游标      
使用​表格、​图表​和​文本​框​查看​数据      
使用​极​坐标​图​显示​数据      
创建​视频​布局​和​等值​线图    
嵌入​自​定义​用户​对话    
创建​3D​模型​和​地图​布局  
使用​波特​图​显示​数据  
使用​瀑布​图​显示​数据  
使用​轨道​图​和​轴​中心​线图​显示​数据  
高级​数据​计算
基本​数学​计算      
通道​函数      
可​创建​和​分发​Calculation Manager​的​计算      
曲线​拟合      
数据​缩减​和​分类      
描述​性​统计      
可​打开​和​运行​Calculation Manager​的​计算      
相位​缠绕      
回归    
重​采样      
文本​操作      
3D​数学​计算    
A、​B、​C​加​权​滤波器    
交流/​直流​耦合    
逼近    
可​对​数据​进行​单位​换算    
可​创建​和​管理​复杂​的​计算    
数字​滤波    
FFT    
全​频​谱​FFT    
高斯​曲线​拟合    
广义​最小​二​乘​曲线​拟合    
非线性​曲线​拟合    
模式​匹配    
样​条​曲线    
转​速​计​脉冲​计算    
波特​阶​次​跟踪  
圆​回归  
扩展​分类  
频率​计​权​加速度  
阶​次​分析  
雨​流​分析  
轴​中心​线​算法  
自​定义​报表
将​报告​导出​为​PDF、​HTML、​PPT​等​格式      
创建​和​加​载​报告​布局      
创建​2D​轴​系统、​表格​和​极轴​系统      
创建​3D​轴​系统​和​表格      
使用​图表​向导      
使用​装饰​和​图形      
创建​极轴​系统      
在​报告​中​以​指定​单位​显示​2D​轴​系统​中的​数据    
自动​化​分析​和​报表​生成
使用​脚本​调​用​LabVIEW VI      
运行​脚本      
创建​和​编辑​换算    
使用​脚本​分析器    
创建​对话框    
添加​或​编辑​Microsoft Office​文​档、​PDF​文件​和​图形​的​属性，​以便​在​DataFinder​中​搜索​这些​文档    
创建​Data Preprocessor（用于​DataFinder Server）​和​Analysis Server​例程    

1DIAdem 2018​及​任何​更高​版本​仅​提供​64​位​版本。
2​回​放​意味​着​打开​布局​文件​（.tdv），​将​数据​与​布局​中的​显示​区域​相关​联，​以及​同步​区域​之间​的​游​标。 可能​需要​更高​版本​的​DIAdem​才能​在​布局​文件​中​创建​所需​的​显示​区域。