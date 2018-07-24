DIAdem软件旨在帮助您使用一个软件工具快速查找、检查、分析和报告测量数据。 您可以在DIAdem中使用可选的脚本编程接口来自动执行常见任务，从而提高效率。 选择最符合您需求的版本。
|免费试用
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免费试用
|主要功能
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|标准服务项目
|一年技术支持
|一年软件升级
|随时访问在线培训课程
|操作系统支持
|仅限Windows系统
|仅限64位版本1
|数据管理和数据挖掘
|使用DIAdem DataFinder挖掘数据
|使用DataPlugins创建自定义文件格式
|从文件和数据库中加载数据
|使用ASCII DataPlugin向导
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|使用单位目录管理物理量的单位
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|将CAN日志文件转化为TDM格式
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|交互式可视化显示
|回放3D模型、地图和视频布局2
|缩放、滚动和移动游标
|使用表格、图表和文本框查看数据
|使用极坐标图显示数据
|创建视频布局和等值线图
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|嵌入自定义用户对话
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|创建3D模型和地图布局
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|使用波特图显示数据
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|使用瀑布图显示数据
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|使用轨道图和轴中心线图显示数据
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|高级数据计算
|基本数学计算
|通道函数
|可创建和分发Calculation Manager的计算
|曲线拟合
|数据缩减和分类
|描述性统计
|可打开和运行Calculation Manager的计算
|相位缠绕
|回归
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|重采样
|文本操作
|3D数学计算
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|A、B、C加权滤波器
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|交流/直流耦合
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|逼近
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|可对数据进行单位换算
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|可创建和管理复杂的计算
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|数字滤波
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|FFT
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|全频谱FFT
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|高斯曲线拟合
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|广义最小二乘曲线拟合
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|非线性曲线拟合
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|模式匹配
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|样条曲线
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|转速计脉冲计算
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|波特阶次跟踪
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|圆回归
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|扩展分类
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|频率计权加速度
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|阶次分析
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|雨流分析
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|轴中心线算法
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|自定义报表
|将报告导出为PDF、HTML、PPT等格式
|创建和加载报告布局
|创建2D轴系统、表格和极轴系统
|创建3D轴系统和表格
|使用图表向导
|使用装饰和图形
|创建极轴系统
|在报告中以指定单位显示2D轴系统中的数据
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|自动化分析和报表生成
|使用脚本调用LabVIEW VI
|运行脚本
|创建和编辑换算
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|使用脚本分析器
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|创建对话框
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|添加或编辑Microsoft Office文档、PDF文件和图形的属性，以便在DataFinder中搜索这些文档
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|创建Data Preprocessor（用于DataFinder Server）和Analysis Server例程
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1DIAdem 2018及任何更高版本仅提供64位版本。
2回放意味着打开布局文件（.tdv），将数据与布局中的显示区域相关联，以及同步区域之间的游标。 可能需要更高版本的DIAdem才能在布局文件中创建所需的显示区域。