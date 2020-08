NI stellt Enterprise-Software SystemLink™ vor

AUSTIN, Texas – 11. August 2020 – NI (NASDAQ: NATI) stellt die Enterprise-Version seiner SystemLink-Software vor. Durch die Standardisierung, wie Daten gemeinsam genutzt und analysiert werden, erhöht die neue Enterprise-Version die Sichtbarkeit und Kontrolle von Testsystemen im gesamten Unternehmen. Auf diese Weise dient SystemLink als wichtige Brücke zwischen den Abteilungen Entwicklung und Fertigung, um die betriebliche Effizienz zu verbessern und Initiativen zur digitalen Transformation voranzutreiben.

In der heutigen unvorhersehbaren Geschäftsumgebung können Testergebnisse einen entscheidenden Einfluss darauf haben, ob Unternehmen wettbewerbsfähig bleiben oder nicht. Daten können das größte Kapital eines Unternehmens sein, wenn sie für fundierte Entscheidungen verwendet werden. Sie können aber auch Zeit und Ressourcen binden, wenn inkompatible Datensilos entstehen. SystemLink verbindet Test-Workflows mit der Unternehmensleistung und verknüpft Mitarbeiter, Prozesse und Technologien im gesamten Unternehmen – von der Entwicklung über die Fertigung bis hin zum Einsatz beim Kunden.

Die neue Version hilft Unternehmen nicht nur dabei, Einsparungen und Effizienzsteigerungen zu erzielen, sondern spart Entwicklern auch Zeit. Anstatt zeitraubende Aufgaben wie das manuelle Konfigurieren von Systemen, das Aufspüren kritischer Assets oder das Durchsuchen von Daten durchzuführen, können sich Entwickler darauf konzentrieren, Muster schnell zu erkennen und Probleme proaktiv zu beheben, bevor sie zu einem richtigen Problem werden. „Wenn Entwickler sich mehr auf ihre Arbeit konzentrieren können, hat das die größten Auswirkungen auf ihr Unternehmen“, so Josh Mueller, VP Experience bei NI. „Aber es ist auch eine der Kernkomponenten unserer Unternehmensmission – Entwickler fördern und befähigen.“

Cree Lighting, ein führender Hersteller von Innen-, Außen- und Consumer-Beleuchtung, hat mithilfe von SystemLink Echtzeit-Tools zur Datenüberwachung/-anzeige, Post-Test-Analyse und für das Fertigungsmanagement implementiert. „SystemLink ermöglicht unserer Fertigung den Schritt in die Zukunft“, so Ian Yeager, Test Engineering Manager bei Cree Lighting. „Damit haben wir die Möglichkeit, schneller auf Marktbedingungen zu reagieren und gleichzeitig den Fertigungsaufwand unseres Teams auf der ganzen Welt zu optimieren. Jetzt verbringe ich weniger Zeit damit, Bereitstellungen zu verwalten und Daten nachzubearbeiten und habe mehr Zeit für integrierte Tools, um die Effizienz meines Teams zu verbessern.“

Die neue Version von SystemLink ist das erste hardware-unabhängige System- und Datenverwaltungstool von NI. Die Enterprise-Unterstützung unterstreicht die Strategie von NI bei Unternehmenssoftware, Kunden bei der digitalen Transformation zu helfen, indem Testabläufe mit fortschrittlichen Produktanalysen kombiniert werden, was durch die kürzliche Übernahme von OptimalPlus möglich wurde. Durch den Mehrwert anhand von Testdaten und die Möglichkeit, dass mehr Gruppen in einem Unternehmen zusammenarbeiten können, trägt NI dazu bei, Macher, Ideen und Technologien miteinander zu verknüpfen – was nötig ist, um unsere Welt voranzubringen.

Weitere Informationen über die SystemLink Enterprise-Software.