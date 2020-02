Software für Produktionsprüfung bei der Leiterplattenbestückung (Printed Circuit Board Assembly, PCBA) und elektronische Geräte standardisieren

Der Großteil der Arbeitszeit für Testprojekte fällt für die Software-Entwicklung an, sodass die Entscheidungen, welche die Teams in Bezug auf Softwaretools und -architektur treffen, erhebliche Auswirkungen auf den Bereitstellungszeitplan haben. Die Standardisierung von Software in einem Team oder einem Unternehmen steigert sowohl die Effizienz als auch die Leistungsfähigkeit, verringert das Risiko von Terminüberschreitungen und verbessert die Testqualität und -zuverlässigkeit. Testsoftware muss:

die vollständige Abdeckung für aktuelle und zukünftige Testanforderungen gewährleisten

innerhalb der erwarteten Taktzeitgrenze arbeiten

sich innerhalb eines Produktionsplans entwerfen, entwickeln und einsetzen lassen

Systeminformationen und Testdaten bereitstellen, um die Prozessanforderungen zu erfüllen