首頁 創新 航​太​與​國防 雷達、​電子​作戰​與​訊號​情報

雷達、​電子​作戰​與​訊號​情報

現代化​的​雷達、​電子​作戰​與​訊號​情報 (SIGINT) 系統，​可​針對​大​範圍​頻率​來​擷取、​處理​並​記錄​大​範圍​的​訊號​頻寬。​而 NI 所​提供​的​軟體​與​儀​控​設備，​則​能​用來​調整​這些​系統，​以​因應​新​型態​的​訊號​與​威脅。

NI 專業​知識​概觀

隨著​無線電​訊號​不斷​演進，​頻帶​正​逐漸​提高​並​擴大​範圍。​對於​需要​收發​清晰​訊號​的​軍事​與​航空​專案​而言，​此一​現象​也​帶來​了​種種​難題，​而​用來​分析​訊號​頻率​分量，​並​找出​分量​品質​差異​原因​的​量​測​工具，​也​被迫​與​時​俱​進。​NI 提供​多​款​工具，​適用於​演算法​開發、​即時​頻譜​監​控、​硬體​迴路 (HIL) 測試，​以及​雷達、​電子​作戰​與 SIGINT 系統的​功能​測試。​NI 旗下​的​軟體​定義​無線電，​以及​由 FPGA 啟動​的​儀​控​設備，​能為​無線​環境​的​監​控​作業，​包括​干擾​訊號、​非法​傳輸​器，​以及​演算法​開發​與​頻譜​監​控​應用​的​監​控​作業，​提供​無與倫比​的​速度。​只要​使用 RF HIL 測試​系統，​以及​以 NI PXI 儀​控​設備​建​置​而​成​的 ATE，​即可​享有​更​出色​的​傳輸​速率​與​靈活​度，​進而​迅速​測試​訊號​強度​與​效果。

焦點​內容

PXI 平台​可​提供​所需​的​儀​控​設備​與​資料​串​流​速率，​協助​您​執行長​達​數​小時​的​環境​資料​記錄​與​播放​測試。

NI 的​軟體​定義​無線電​與 PXI 儀​控​設備​可​用來​執行​即時​頻譜​分析，​以​擷取​偶發​的​動態​訊號。

Captronic 將 NI PXI 模組化​儀器​與 LabVIEW FPGA Module 搭配​運用，​以​建立​客​制​化、​可​擴充​的​解決​方案，​進而​推動​全面​性​雷達​功能​測試。

產品​與​解決​方案

NI 聯盟​夥伴網

NI 聯盟​夥伴​網​囊括​全球​超過 950 家​能夠​提供​完整​解決​方案​的​專業​公司，​從​產品、​系統​到​整合、​諮詢​與​教育​訓練​服務，​聯盟​夥伴​皆可​透過​專業​的​設備​與​技術，​協助​使用者​解決​最​艱鉅​的​工程​挑戰。

NI 聯盟​夥伴 (Alliance Partner) 為​獨立​於 NI 之外​的​商業​實體，​與 NI 之間​不​具有​任何​經銷、​代理、​合資​或​合夥​關係。