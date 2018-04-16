隨著​無線電​訊號​不斷​演進，​頻帶​正​逐漸​提高​並​擴大​範圍。​對於​需要​收發​清晰​訊號​的​軍事​與​航空​專案​而言，​此一​現象​也​帶來​了​種種​難題，​而​用來​分析​訊號​頻率​分量，​並​找出​分量​品質​差異​原因​的​量​測​工具，​也​被迫​與​時​俱​進。​NI 提供​多​款​工具，​適用於​演算法​開發、​即時​頻譜​監​控、​硬體​迴路 (HIL) 測試，​以及​雷達、​電子​作戰​與 SIGINT 系統的​功能​測試。​NI 旗下​的​軟體​定義​無線電，​以及​由 FPGA 啟動​的​儀​控​設備，​能為​無線​環境​的​監​控​作業，​包括​干擾​訊號、​非法​傳輸​器，​以及​演算法​開發​與​頻譜​監​控​應用​的​監​控​作業，​提供​無與倫比​的​速度。​只要​使用 RF HIL 測試​系統，​以及​以 NI PXI 儀​控​設備​建​置​而​成​的 ATE，​即可​享有​更​出色​的​傳輸​速率​與​靈活​度，​進而​迅速​測試​訊號​強度​與​效果。