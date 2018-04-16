雷達、電子作戰與訊號情報
現代化的雷達、電子作戰與訊號情報 (SIGINT) 系統，可針對大範圍頻率來擷取、處理並記錄大範圍的訊號頻寬。而 NI 所提供的軟體與儀控設備，則能用來調整這些系統，以因應新型態的訊號與威脅。
隨著無線電訊號不斷演進，頻帶正逐漸提高並擴大範圍。對於需要收發清晰訊號的軍事與航空專案而言，此一現象也帶來了種種難題，而用來分析訊號頻率分量，並找出分量品質差異原因的量測工具，也被迫與時俱進。NI 提供多款工具，適用於演算法開發、即時頻譜監控、硬體迴路 (HIL) 測試，以及雷達、電子作戰與 SIGINT 系統的功能測試。NI 旗下的軟體定義無線電，以及由 FPGA 啟動的儀控設備，能為無線環境的監控作業，包括干擾訊號、非法傳輸器，以及演算法開發與頻譜監控應用的監控作業，提供無與倫比的速度。只要使用 RF HIL 測試系統，以及以 NI PXI 儀控設備建置而成的 ATE，即可享有更出色的傳輸速率與靈活度，進而迅速測試訊號強度與效果。
Captronic 將 NI PXI 模組化儀器與 LabVIEW FPGA Module 搭配運用，以建立客制化、可擴充的解決方案，進而推動全面性雷達功能測試。
NI 聯盟夥伴網囊括全球超過 950 家能夠提供完整解決方案的專業公司，從產品、系統到整合、諮詢與教育訓練服務，聯盟夥伴皆可透過專業的設備與技術，協助使用者解決最艱鉅的工程挑戰。
NI 聯盟夥伴 (Alliance Partner) 為獨立於 NI 之外的商業實體，與 NI 之間不具有任何經銷、代理、合資或合夥關係。