Обучение студентов тому, как создавать новое

Студенты инженерных специальностей должны понимать концепции, которым их обучают, в контексте реальных систем, чтобы полностью их понять. Они должны во время работы в командах изучить фундаментальные основы, используемые в инженерных системах, а затем быстро и эффективно применить их в практических проектах. С помощью NI ELVIS Вы сможете объединить программное обеспечение, оборудование, приборы и средства управления в среде совместной работы для подготовки инженеров следующего поколения.
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Используя NI ELVIS студенты могут измерять быстрее и с большей уверенностью, а также проводить более тщательные эксперименты. Он объединяет важнейшие инструменты промышленного класса в одно интуитивное решение.Узнайте, как инструменты NI ELVIS дополняют вашу учебную программу из этой быстрой и практичной серии видео.
NI ELVIS интегрирует сбор данных и управление в каждую задачу проектирования с помощью 16 аналоговых вводов, четырех аналоговых выводов и 40 цифровых линий ввода-вывода. Все они работают на основе полностью программируемой ПЛИС Xilinx Zynq. Благодаря гибкости программирования отправки, приема и обработки сигналов, у вас есть постоянно расширяющийся набор возможностей экспериментирования для аутентичного обучения.
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Прикладные материалы
Материалы для преподавания
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Занятия в лаборатории требуют не только программного и аппаратного обеспечения. Нужны также правильно организованные учебные материалы и руководства по лабораторным занятиям, соответствующие учебному плану. Компания NI сотрудничает с ведущими преподавателями и специалистами в отрасли, разрабатывая готовые методички, которыми можно пользоваться для проведения работ, отдельных учебных занятий или в качестве базы для создания собственного учебного материала.
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