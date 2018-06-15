Обучение студентов тому, как создавать новое

Занятия в лаборатории требуют не только программного и аппаратного обеспечения. Нужны также правильно организованные учебные материалы и руководства по лабораторным занятиям, соответствующие учебному плану. Компания NI сотрудничает с ведущими преподавателями и специалистами в отрасли, разрабатывая готовые методички, которыми можно пользоваться для проведения работ, отдельных учебных занятий или в качестве базы для создания собственного учебного материала.