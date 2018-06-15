Знакомьтесь: NI ELVIS

Инженерная лабораторная рабочая станция NI (NI ELVIS) обеспечивает возможность обучения на основе проектов с использованием онлайн-измерений и практического проектирования встроенных систем.

Обучение студентов тому, как создавать новое

Студенты инженерных специальностей должны понимать концепции, которым их обучают, в контексте реальных систем, чтобы полностью их понять. Они должны во время работы в командах изучить фундаментальные основы, используемые в инженерных системах, а затем быстро и эффективно применить их в практических проектах. С помощью NI ELVIS Вы сможете объединить программное обеспечение, оборудование, приборы и средства управления в среде совместной работы для подготовки инженеров следующего поколения.

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Упростите рабочее пространство в лаборатории

Используя NI ELVIS студенты могут измерять быстрее и с большей уверенностью, а также проводить более тщательные эксперименты. Он объединяет важнейшие инструменты промышленного класса в одно интуитивное решение.Узнайте, как инструменты NI ELVIS дополняют вашу учебную программу из этой быстрой и практичной серии видео.

Расширение возможностей для экспериментов

NI ELVIS интегрирует сбор данных и управление в каждую задачу проектирования с помощью 16 аналоговых вводов, четырех аналоговых выводов и 40 цифровых линий ввода-вывода. Все они работают на основе полностью программируемой ПЛИС Xilinx Zynq. Благодаря гибкости программирования отправки, приема и обработки сигналов, у вас есть постоянно расширяющийся набор возможностей экспериментирования для аутентичного обучения.

Рекомендуемые материалы

Узнайте, как в Манчестерском университете благодаря NI ELVIS удовлетворенность учащихся улучшилась с 67 до 98 процентов.

Изучите сочетание оборудования, программного обеспечения и ресурсов для обучения, подходящих для группы, с которой Вы работаете, сравнивая преимущества каждого из них.

NI ELVIS отвечает вашим подходам к обучению, предлагая правильное программное обеспечение, оптимизированное для проектирования, программирования и устранения неполадок.

Прикладные материалы

Материалы для преподавания

Занятия в лаборатории требуют не только программного и аппаратного обеспечения. Нужны также правильно организованные учебные материалы и руководства по лабораторным занятиям, соответствующие учебному плану. Компания NI сотрудничает с ведущими преподавателями и специалистами в отрасли, разрабатывая готовые методички, которыми можно пользоваться для проведения работ, отдельных учебных занятий или в качестве базы для создания собственного учебного материала.

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