Редактор цифровых последовательностей включает такие инструменты, как анализ методом рабочих областей, и обеспечивает более глубокое понимание эффективности испытываемого устройства в различных исполнениях. Редактор также предоставляет такие средства отладки, как наложение шаблона сбоев на другой шаблон или использование массива памяти для аналогового представления данных на выводах.