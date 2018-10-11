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Знакомьтесь: Приборы PXI Digital Pattern.

Приборы PXI для работы с цифровыми последовательностями (Digital Pattern) предоставляют возможности оборудования ATE на стандартной промышленной платформе PXI. Они предназначены для тестирования широкого ряда интегральных схем, от входных ВЧ-модулей и ИС управления питанием до приемопередатчиков и систем-на-чипе для Интернета вещей со встроенной возможностью обмена данными и датчиками.

Редактор цифровых последовательностей

Редактор цифровых последовательностей, это интерактивный инструмент для импорта, редактирования или создания тестовых последовательностей. Программное обеспечение интегрирует листы для редактирования схем выводов устройств, спецификаций и шаблонов для разработки или изменения импортированных цифровых векторов и шаблонов тестирования.

Инструменты для отладки цифровых тестовых последовательностей

Редактор цифровых последовательностей включает такие инструменты, как анализ методом рабочих областей, и обеспечивает более глубокое понимание эффективности испытываемого устройства в различных исполнениях. Редактор также предоставляет такие средства отладки, как наложение шаблона сбоев на другой шаблон или использование массива памяти для аналогового представления данных на выводах.

Программная разбивка шаблона

Драйвер NI-Digital Pattern Driver в средствах разработки LabVIEW, C или .NET предоставляет возможность разработки тестового кода для взаимодействия с приборами PXI для работы с цифровыми последовательностями.

Модуль TestStand Semiconductor

Модуль TestStand Semiconductor работает совместно с редактором цифровых последовательностей и драйвером NI-Digital Pattern Driver с встроенной поддержкой схем выводов и многоузловым программированием систем тестирования полупроводниковых элементов (STS) на основе тестируемого устройства.

Рекомендуемые материалы

Узнайте, как платформа PXI промышленного класса достигает качества систем автоматизированного тестирования (ATE) за счет сочетания прибора PXI для работы с цифровыми последовательностями, редактора цифровых шаблонов и драйвера NI-Digital Pattern Driver.

Узнайте о переходе существующих систем PXI к использованию возможностей цифровых устройств класса ATE при помощи прибора PXI для работы с цифровыми последовательностями.

Узнайте, как STS обеспечивает оборудованию для производства полупроводниковых приборов открытость и гибкость платформы PXI.

КОМПЛЕКТ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАТФОРМЕ

PXI 101

Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.

Сопутствующие продукты

Сервис по эксплуатации и настройке оборудования

Состав программы обслуживания

Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:

  • Один год гарантии на ремонт
  • Калибровка в соответствии со спецификациями NI перед отгрузкой
  • Базовое монтажное и функциональное тестирование
  • Техническая поддержка в течение 30 дней*

 

В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.

 

* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.

РЕСУРСЫ ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ

Найдите документацию, необходимую для запуска и использования продукта.

Найдите и загрузите драйверы поддерживаемых приборов.

Исследуйте разнообразные материалы, такие как информация о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.