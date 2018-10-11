Редактор цифровых последовательностей, это интерактивный инструмент для импорта, редактирования или создания тестовых последовательностей. Программное обеспечение интегрирует листы для редактирования схем выводов устройств, спецификаций и шаблонов для разработки или изменения импортированных цифровых векторов и шаблонов тестирования.
Редактор цифровых последовательностей включает такие инструменты, как анализ методом рабочих областей, и обеспечивает более глубокое понимание эффективности испытываемого устройства в различных исполнениях. Редактор также предоставляет такие средства отладки, как наложение шаблона сбоев на другой шаблон или использование массива памяти для аналогового представления данных на выводах.
Драйвер NI-Digital Pattern Driver в средствах разработки LabVIEW, C или .NET предоставляет возможность разработки тестового кода для взаимодействия с приборами PXI для работы с цифровыми последовательностями.
Модуль TestStand Semiconductor работает совместно с редактором цифровых последовательностей и драйвером NI-Digital Pattern Driver с встроенной поддержкой схем выводов и многоузловым программированием систем тестирования полупроводниковых элементов (STS) на основе тестируемого устройства.
Узнайте, как платформа PXI промышленного класса достигает качества систем автоматизированного тестирования (ATE) за счет сочетания прибора PXI для работы с цифровыми последовательностями, редактора цифровых шаблонов и драйвера NI-Digital Pattern Driver.
Узнайте о переходе существующих систем PXI к использованию возможностей цифровых устройств класса ATE при помощи прибора PXI для работы с цифровыми последовательностями.
Узнайте, как STS обеспечивает оборудованию для производства полупроводниковых приборов открытость и гибкость платформы PXI.
КОМПЛЕКТ ПРИЛОЖЕНИЙ ПО ПЛАТФОРМЕ
PXI 101
Изучите основы платформы PXI для автоматизированного тестирования и измерения с помощью комплекта Platform Resource Kit PXI 101, включающего в себя замечания по архитектуре, соответствующие примеры и показатели производительности.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Исследуйте разнообразные материалы, такие как информация о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.