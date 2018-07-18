Обновление DIAdem

Пользователи LabVIEW с активным членством в стандартной программе обслуживания (SSP) могут ​​перейти​ на DIAdem 2018​​.​ У вас нет активного членства? Возобновите его сегодня, чтобы получить последние версии DIAdem.

ЧТО НОВОГО В DIAdem?

DIAdem 2018

Последняя версия DIAdem 2018 включает в себя следующие функции:
 

  • Меньшие по размеру, оптимизированные файлы управления техническими данными (TDM)
  • Улучшенная точность канала времени
  • Новая радиальная диаграмма для REPORT
  • Экспорт в файлы Microsoft PowerPoint (.pptx) стал быстрее и теперь не требует установки PowerPoint
  • Улучшенный SCRIPT IntelliSense

Политика поддержки DIAdem

NI известно, что каждый продукт имеет различные требования к поддержке и сроку службы, и стремится предоставить Вам поддержку в течение жизненного цикла, необходимую для Вашей задачи. Чтобы ознакомиться с графиком поддержки продукта для DIAdem, просмотрите таблицу ниже. Чтобы детальнее ознакомиться с общей политикой программного обеспечения, ознакомьтесь с Политикой жизненного цикла ПО National Instruments.

Даты жизненного цикла DIAdem

Версия Поддержка актуальной версии (дата выпуска) Базовая поддержка (дата окончания) Расширенная поддержка (дата окончания)
DIAdem 2018 Июль 2018
 Июль 2022
 Непрерывно
DIAdem 2017 Май 2017
 Август 2021 г. Непрерывно
DIAdem 2015 Август 2015
 Август 2019
 Непрерывно
DIAdem 2014 Август 2014
 Август 2018
 Непрерывно
DIAdem 2012 Август 2012
 Август 2016
 Непрерывно