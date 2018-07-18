Обновление DIAdem

Пользователи LabVIEW с активным членством в стандартной программе обслуживания (SSP) могут перейти на DIAdem 2018. У вас нет активного членства? Возобновите его сегодня, чтобы получить последние версии DIAdem.
ЧТО НОВОГО В DIAdem?
Последняя версия DIAdem 2018 включает в себя следующие функции:
NI известно, что каждый продукт имеет различные требования к поддержке и сроку службы, и стремится предоставить Вам поддержку в течение жизненного цикла, необходимую для Вашей задачи. Чтобы ознакомиться с графиком поддержки продукта для DIAdem, просмотрите таблицу ниже. Чтобы детальнее ознакомиться с общей политикой программного обеспечения, ознакомьтесь с Политикой жизненного цикла ПО National Instruments.
|Версия
|Поддержка актуальной версии (дата выпуска)
|Базовая поддержка (дата окончания)
|Расширенная поддержка (дата окончания)
|DIAdem 2018
|Июль 2018
|Июль 2022
|Непрерывно
|DIAdem 2017
|Май 2017
|Август 2021 г.
|Непрерывно
|DIAdem 2015
|Август 2015
|Август 2019
|Непрерывно
|DIAdem 2014
|Август 2014
|Август 2018
|Непрерывно
|DIAdem 2012
|Август 2012
|Август 2016
|Непрерывно