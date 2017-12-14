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Интеллектуальное тестирование для интеллектуальных автомобилей

Уверенно внедряйте инновации зная, что ваша система тестирования от NI готова развиваться вместе с постоянно меняющимися требованиями к усовершенствованным системам помощи водителю (ADAS), а также беспилотным транспортным средствам, двигателям внутреннего сгорания и электрическим, а также усовершенствованным системам кузова и шасси.

Обеспечение готовности к будущему

Это нечто большее, чем просто ADAS и беспилотные транспортные средства. Все системы автомобилей становятся более интеллектуальными, что также вызывает новые задачи для тестирования. Системные взаимозависимости и новые технологии, такие как силовая электроника EV, радары, лидары и V2X, увеличивают сложность, стоимость и время тестирования. Благодаря гибкости открытой, программно-ориентированной платформы, широчайшим возможностям ввода-вывода и общесистемной синхронизации, NI и ее обширная экосистема, состоящая из технологических партнеров и интеграторов, готовы помочь вам в разработке комплексных решений, способных полностью моделировать и тестировать технологии сегодняшнего и завтрашнего дня.

Конкурентные преимущества NI

Настройка, управляемая пользователем

Системы NI построены на открытых стандартах и модульном оборудовании, поэтому вы можете определять количество каналов и типы ввода-вывода. Имея открытое решение, вы знаете, из чего они построены, и можете приспосабливаться к меняющимся требованиям по мере их появления.

Готовность к новым технологиям

Будьте конкурентоспособны, используя новейшие разработки в области автомобилестроения. С помощью систем тестирования NI вы можете реагировать на развивающееся технологическое пространство, применяя радар, камеры и все, что будет разработано далее.

Бесконечные возможности расширения

Масштабирование от небольших настольных систем тестирования до полного тестирования системной интеграции с использованием одного и того же аппаратного и программного обеспечения. Это делается путем использования расширенной синхронизации вне зависимости от типа ввода / вывода и применения компонентов сторонних разработчиков.

Неограниченное управление сигналами

Программируемые пользователем ПЛИС позволяют осуществлять высокоскоростную обработку и анализ, используемые при управлении потоком данных для тестирования камер и протоколов, использования высокоскоростных моделей двигателей и моделирования специализированных датчиков.

Создание беспилотных транспортных средств - это реальность

Тестирование беспилотных транспортных средств

С помощью платформы NI беспилотные транспортные средства становятся реальностью. Сегодня во всем мире для тестирования этой технологии используются инструменты NI, которые при этом могут быть расширены для будущих достижений.​

Узнать больше

Узнайте, как разработать полунатурную систему (HIL), которая сможет надлежащим образом проверять отдельные компоненты и сочетание различных датчиков системы ADAS, в состав которой входят камеры и радар.

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Узнайте, как Subaru использовала аппаратное и программное обеспечение NI для моделирования на основе ПЛИС, что позволило достичь скорости и точности модели, необходимой для проверки блока управления электродвигателем.

Технологические тенденции

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