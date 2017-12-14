Обеспечение готовности к будущему

Это нечто большее, чем просто ADAS и беспилотные транспортные средства. Все системы автомобилей становятся более интеллектуальными, что также вызывает новые задачи для тестирования. Системные взаимозависимости и новые технологии, такие как силовая электроника EV, радары, лидары и V2X, увеличивают сложность, стоимость и время тестирования. Благодаря гибкости открытой, программно-ориентированной платформы, широчайшим возможностям ввода-вывода и общесистемной синхронизации, NI и ее обширная экосистема, состоящая из технологических партнеров и интеграторов, готовы помочь вам в разработке комплексных решений, способных полностью моделировать и тестировать технологии сегодняшнего и завтрашнего дня.