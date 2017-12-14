Обеспечение готовности к будущему

Интеллектуальное тестирование для интеллектуальных автомобилей
Уверенно внедряйте инновации зная, что ваша система тестирования от NI готова развиваться вместе с постоянно меняющимися требованиями к усовершенствованным системам помощи водителю (ADAS), а также беспилотным транспортным средствам, двигателям внутреннего сгорания и электрическим, а также усовершенствованным системам кузова и шасси.
Это нечто большее, чем просто ADAS и беспилотные транспортные средства. Все системы автомобилей становятся более интеллектуальными, что также вызывает новые задачи для тестирования. Системные взаимозависимости и новые технологии, такие как силовая электроника EV, радары, лидары и V2X, увеличивают сложность, стоимость и время тестирования. Благодаря гибкости открытой, программно-ориентированной платформы, широчайшим возможностям ввода-вывода и общесистемной синхронизации, NI и ее обширная экосистема, состоящая из технологических партнеров и интеграторов, готовы помочь вам в разработке комплексных решений, способных полностью моделировать и тестировать технологии сегодняшнего и завтрашнего дня.
Системы NI построены на открытых стандартах и модульном оборудовании, поэтому вы можете определять количество каналов и типы ввода-вывода. Имея открытое решение, вы знаете, из чего они построены, и можете приспосабливаться к меняющимся требованиям по мере их появления.
Будьте конкурентоспособны, используя новейшие разработки в области автомобилестроения. С помощью систем тестирования NI вы можете реагировать на развивающееся технологическое пространство, применяя радар, камеры и все, что будет разработано далее.
Масштабирование от небольших настольных систем тестирования до полного тестирования системной интеграции с использованием одного и того же аппаратного и программного обеспечения. Это делается путем использования расширенной синхронизации вне зависимости от типа ввода / вывода и применения компонентов сторонних разработчиков.
Программируемые пользователем ПЛИС позволяют осуществлять высокоскоростную обработку и анализ, используемые при управлении потоком данных для тестирования камер и протоколов, использования высокоскоростных моделей двигателей и моделирования специализированных датчиков.
Создание беспилотных транспортных средств - это реальность
Тестирование беспилотных транспортных средств
С помощью платформы NI беспилотные транспортные средства становятся реальностью. Сегодня во всем мире для тестирования этой технологии используются инструменты NI, которые при этом могут быть расширены для будущих достижений.
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Технологические тенденции
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