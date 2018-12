Software Support for CompactRIO, CompactDAQ, Single-Board RIO, R Series, and EtherCAT

This document describes the range of software versions required for the aforementioned devices and links to the most recent documentation resources available at ni.com/manuals for each device.

Note: Your web browser may indicate blocked content when you view this document because it uses JavaScript to dynamically display information. This JavaScript does not contain any code that will harm your computer. Select the option in your browser to allow blocked content.

1. Software Downloads

NI recommends that you always use the most recent software for your system when possible.

Back to Top

2. Show Support Information for a Specific Device

--- C Series Modules --- NI 9201 NI 9202 NI 9203 NI 9205 NI 9206 NI 9207 NI 9208 NI 9209 NI 9210 NI 9211 NI 9212 NI 9213 NI 9214 NI 9215 NI 9216 NI 9217 NI 9218 NI 9219 NI 9220 NI 9221 NI 9222 NI 9223 NI 9224 NI 9225 NI 9226 NI 9227 NI 9228 NI 9229 NI 9230 NI 9231 NI 9232 NI 9233 NI 9234 NI 9235 NI 9236 NI 9237 NI 9238 NI 9239 NI 9242 NI 9244 NI 9246 NI 9247 NI 9250 NI 9251 NI 9260 NI 9262 NI 9263 NI 9264 NI 9265 NI 9266 NI 9269 NI 9344 NI 9350 NI 9351 NI 9361 NI 9375 NI 9381 NI 9401 NI 9402 NI 9403 NI 9411 NI 9421 NI 9422 NI 9423 NI 9425 NI 9426 NI 9435 NI 9436 NI 9437 NI 9467 NI 9469 NI 9472 NI 9474 NI 9475 NI 9476 NI 9477 NI 9478 NI 9481 NI 9482 NI 9485 NI 9501 NI 9502 NI 9503 NI 9505 NI 9512 NI 9514 NI 9516 NI 9770 NI 9775 NI 9795 NI 9802 NI 9852 NI 9853 NI 9860 NI 9861 NI 9862 NI 9866 NI 9870 NI 9871 NI 9881 NI 9882 HART MASTER (AM 9898) AS-i Master (BW 3023) CompactRIO PROFIBUS Master/Slave CompactRIO PROFIBUS Slave CompactRIO PROFINET Slave --- Single-Board RIO I/O Modules --- NI 9201E NI 9205E NI 9207E NI 9208E NI 9211E NI 9213E NI 9215E NI 9219E NI 9221E NI 9222E NI 9223E NI 9225E NI 9227E NI 9229E NI 9234E NI 9235E NI 9236E NI 9237E NI 9239E NI 9263E NI 9264E NI 9265E NI 9269E NI 9401E NI 9403E NI 9425E NI 9476E NI 9481E NI 9482E NI 9505E NI 9514E NI 9683 NI 9684 NI 9852E NI 9870E NI 9871E NI 9882E --- FieldDAQ --- FD-11603 FD-11613 FD-11637 --- CompactDAQ Chassis and Controllers --- cDAQ-9132 cDAQ-9133 cDAQ-9134 cDAQ-9135 cDAQ-9136 cDAQ-9137 cDAQ-9138 cDAQ-9139 cDAQ-9162 cDAQ-9163(ENET) cDAQ-9163(WLS) cDAQ-9171 cDAQ-9172 cDAQ-9174 cDAQ-9178 cDAQ-9179 cDAQ-9181 cDAQ-9184 cDAQ-9185 cDAQ-9188 cDAQ-9189 cDAQ-9188XT cDAQ-9191 --- CompactRIO Chassis and Controllers --- NI cRIO-9002 NI cRIO-9004 NI cRIO-9012 NI cRIO-9014 NI cRIO-9022 NI cRIO-9023 NI cRIO-9024 NI cRIO-9025 NI cRIO-9030 NI cRIO-9031 NI cRIO-9032 NI cRIO-9033 NI cRIO-9034 NI cRIO-9035 NI cRIO-9035(Sync) NI cRIO-9036 NI cRIO-9037 NI cRIO-9038 NI cRIO-9039 NI cRIO-9039(Sync) NI cRIO-9040 NI cRIO-9041 NI cRIO-9042 NI cRIO-9043 NI cRIO-9045 NI cRIO-9046 NI cRIO-9047 NI cRIO-9048 NI cRIO-9049 NI cRIO-9056 NI cRIO-9057 NI cRIO-9063 NI cRIO-9064 NI cRIO-9065 NI cRIO-9066 NI cRIO-9067 NI cRIO-9068 NI cRIO-9072 NI cRIO-9073 NI cRIO-9074 NI cRIO-9075 NI cRIO-9076 NI cRIO-9081 NI cRIO-9082 NI cRIO-9101 NI cRIO-9102 NI cRIO-9103 NI cRIO-9104 NI cRIO-9111 NI cRIO-9112 NI cRIO-9113 NI cRIO-9114 NI cRIO-9116 NI cRIO-9118 --- Single-Board RIO Devices --- NI sbRIO-9601 NI sbRIO-9602 NI sbRIO-9602XT NI sbRIO-9605 NI sbRIO-9606 NI sbRIO-9607 NI sbRIO-9611 NI sbRIO-9612 NI sbRIO-9612XT NI sbRIO-9623 NI sbRIO-9626 NI sbRIO-9627 NI sbRIO-9631 NI sbRIO-9632 NI sbRIO-9632XT NI sbRIO-9633 NI sbRIO-9636 NI sbRIO-9637 NI sbRIO-9641 NI sbRIO-9642 NI sbRIO-9642XT NI sbRIO-9651 System on Module --- myRIO Devices --- NI myRIO-1900 NI myRIO-1950 --- R Series Devices --- NI PCI-7811R NI PXI-7811R NI PCI-7813R NI PXI-7813R NI PCIE-7820R NI PCIE-7821R NI PCIE-7822R NI PXIE-7820R NI PXIE-7821R NI PXIE-7822R NI PCI-7830R NI PXI-7830R NI PCI-7831R NI PXI-7831R NI PCI-7833R NI PXI-7833R NI PCIE-7841R NI PXI-7841R NI PCIE-7842R NI PXI-7842R NI PCIE-7851R NI PXI-7851R NI PCIE-7852R NI PXI-7852R NI PXI-7853R NI PXI-7854R NI PXIE-7846R NI PXIE-7847R NI PXIE-7856R NI PXIE-7857R NI PXIE-7858R NI PXIE-7861R NI PXIE-7862R NI PXIE-7867R NI PXIE-7868R NI USB-7845R NI USB-7845R OEM NI USB-7846R NI USB-7846R OEM NI USB-7855R NI USB-7855R OEM NI USB-7856R NI USB-7856R OEM --- Ethernet RIO Expansion Chassis --- NI 9146 NI 9147 NI 9148 NI 9149 --- R Series Expansion Chassis --- NI 9151 --- MXI-Express RIO Chassis --- NI 9154 NI 9155 NI 9157 NI 9159

Showing information for:

Documentation Resources

Most recent documentation for this device

Minimum Software Support

Software CompactRIO (FPGA Interface) RIO Scan Interface NI-DAQmx EtherCAT (FPGA Interface) EtherCAT (Scan Interface) LabVIEW LabVIEW FPGA Module — — — LabVIEW Real-Time Module Device Driver Software — Other Minimum Software Notes



NI 9151 R Series Expansion Chassis Compatibility

Not Supported Supported Supported with Performance Limitations* Not Applicable Notes:

* Some devices may experience performance limitations when used with the NI 9151. Refer to NI support document Does the NI 9151 Expansion Chassis Affect the Performance of My C Series Modules? for more information.

Back to Top

3. Related Links

NI-RIO and LabVIEW Version Compatibility

DAQmx and LabVIEW Version Compatibility

Compatibility between Xilinx Compilation Tools and NI FPGA Hardware

NI FlexRIO Adapter and NI FlexRIO FPGA Module Compatibility

NI FlexRIO Driver Supported Versions for FlexRIO Adapters and Modules