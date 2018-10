Un approccio più intelligente al collaudo WLP

Poiché i produttori di circuiti integrati continuano a introdurre processi nuovi e innovativi, devono anche garantire che l'ulteriore complessità derivante da questi cambiamenti non incida sull'affidabilità a lungo termine dei circuiti integrati. Con il rapido evolversi delle tecnologie, i produttori di semiconduttori devono aumentare la quantità di dati di affidabilità raccolti e analizzati, riducendo allo stesso tempo il costo dei test. Spesso non è possibile risolvere questo problema utilizzando gli strumenti tradizionali, ed è quindi necessario orientarsi sempre più verso soluzioni modulari e flessibili, in grado di adattarsi a esigenze specifiche.