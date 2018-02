Ottimizzare gli asset più importanti

TSN (Time-Sensitive Networking) è la tecnologia chiave per le applicazioni industriali come controllo di macchine e di processi in cui bassa latenza e jitter minimi sono critici per affrontare i requisiti di controllo a loop chiuso. In collaborazione con altri membri IIC (Industrial Internet Consortium), NI ne ha creato uno standard aperto e flessibile in grado di fornire interoperabilità e di soddisfare tutti questi requisiti.