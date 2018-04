Comment utiliser LabVIEW NXG pour concevoir un système de communications sans fil ?

La suite LabVIEW Communications offre toute une gamme de conceptions de référence prêtes à l'emploi, et met à votre disposition un ensemble d'IP FPGA hautes performances pour le prototypage de systèmes de communications sans fil en temps réel. L'association de LabVIEW Communications et de matériel NI de radio logicielle (SDR) fournit une plate-forme de prototypage complète pour obtenir des résultats plus rapidement.