Umgang mit Gefahrstoffen

Die EU-Richtlinie 2011/65/EU zur Beschränkung der Verwendung bestimmter gefährlicher Stoffe (Restriction of Hazardous Substances, RoHS) regelt die Verwendung und das Inverkehrbringen gefährlicher Substanzen wie Blei, Quecksilber und Cadmium in Produkten. Die Richtlinie gilt für elf Kategorien von Elektrogeräten und elektronischen Bauelementen. Die Produkte von NI fallen unter die „industriellen Überwachungs- und Kontrollinstrumente“ in Kategorie 9, die am 22. Juli 2017 in Kraft getreten ist. NI setzt die RoHS-Richtlinie vollständig um.

Mit der Richtlinie 2015/863/EU wurde Anhang II der EU-RoHS-Richtlinie 2011/65/EU dahingehend geändert, dass zusätzlich vier Phthalate in die Liste von Stoffen, die Beschränkungen unterliegen, aufgenommen wurden. Demnach liegt für Bis(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP), Benzylbutylphthalat (BBP), Dibutylphthalat (DBP) und Diisobutylphthalat (DIBP) die maximal zulässige Höchstkonzentration in homogenen Werkstoffen bei weniger als 0,1 Gewichtsprozent.

Für die Produkte in Kategorie 9, „industrielle Überwachungs- und Kontrollinstrumente“ wird eine Übergangsfrist bis zum 22. Juli 2021 eingeräumt. Folglich fallen die meisten Produkte von NI bis zu diesem Datum nicht in den Geltungsbereich der RoHS-Richtlinie (2015/863/EU). NI überprüft gegenwärtig seine Lieferkette auf Vorhandensein der vier neuen Stoffe in seinen Produkten. NI beabsichtigt, den Nachweis der RoHS-Konformität für die meisten seiner Produkte bis Ende 2019 zu erbringen.