LabVIEW NXG für den Entwurf von drahtlosen Kommunikationssystemen

LabVIEW Communications bietet eine intuitive grafische Entwicklungsumgebung für die Programmierung von Prozessoren und FPGAs. So können Anwender eine Entwurfsidee schnell vom Algorithmus auf den FPGA übertragen und die Leistungsfähigkeit mithilfe integrierter Werkzeuge optimieren. Deterministische und zuverlässige Systeme lassen sich mithilfe anpassbarer Musterentwürfe für Kommunikationssysteme oder aber durch Wiederverwenden von Programmcode, der in MATLAB® von The MathWorks, Inc. oder VHDL geschrieben wurde, innerhalb einer einzigen Entwicklungsumgebung zügig erstellen.