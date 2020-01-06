NI Linux 技術
NI 也針對多種 Linux 產品與版本提供了合適的軟硬體。這些產品可擴充桌上型與嵌入式使用案例，並滿足產業界、學術界 Linux 使用者的需求。
NI 推出的 NI Linux Real-Time OS 是一款全新的 Linux 版本，內建工業級即時功能。此作業系統是專為嵌入式系統而設，不僅能提供即時效能，還具備桌上型作業系統方便實用的特色。LabVIEW Real-Time OS 可全面支援 NI Linux Real-Time。
NI Linux 即時目標系統可協助您應用 Eclipse 或其他 IDE，運用 Linux 生態系統的程式碼、重複使用內部的程式碼、開發/部署 C/C++ 程式碼並加以除錯。
S.E.A GmbH 利用 Linux 架構的即時作業系統，以更快、更低成本的方式，在市場上推出提供極具競爭力的狀態監控解決方案。
查看 CompactRIO 控制器與以 LabVIEW 建立的 Proclucid DataFabric 軟體如何協助公共事業與電力業者以迅速、且具經濟效益的方式部署模組化微電網解決方案。
若您已很熟悉 Linux，想將 Linux 搭配 LabVIEW 即時應用程式一起使用，建議您加入 NI 即時社群，取得實用的操作文件，還可針對作業系統提問。
Linux® 註冊商標的使用方式係根據 LMI 的轉授權許可；Linus Torvalds 持有此商標在全球的擁有權，LMI 則取得了 Linus Torvalds 的獨家授權。