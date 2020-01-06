NI 推出​的 NI Linux Real-​Time OS 是​一​款​全新​的 Linux 版本，​內建​工業​級​即時​功能。​此​作業系統​是​專為​嵌入式​系統​而​設，​不僅​能​提供​即時​效能，​還​具備​桌上​型​作業系統​方便​實用​的​特色。​LabVIEW Real-​Time OS 可​全面​支援 NI Linux Real-​Time。