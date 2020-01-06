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NI Linux 技術

NI 也​針對​多種 Linux 產品​與​版本​提供​了​合適​的​軟​硬體。​這些​產品​可​擴充​桌上​型​與​嵌入式​使用​案例，​並​滿足​產業界、​學術界 Linux 使用者​的​需求。

建立​即時 Linux 嵌入式​系統

NI 推出​的 NI Linux Real-​Time OS 是​一​款​全新​的 Linux 版本，​內建​工業​級​即時​功能。​此​作業系統​是​專為​嵌入式​系統​而​設，​不僅​能​提供​即時​效能，​還​具備​桌上​型​作業系統​方便​實用​的​特色。​LabVIEW Real-​Time OS 可​全面​支援 NI Linux Real-​Time。

探索 C/​C​+​+ 嵌入式​系統​設計​的​軟體​選項

NI Linux 即時​目標​系統​可​協助​您​應用 Eclipse 或​其他 IDE，​運用 Linux 生態​系統的​程式碼、​重複​使用​內部​的​程式碼、​開發/​部署 C/​C​+​+ 程式碼​並​加以​除錯。

焦點​內容

S.E.A GmbH 利用 Linux 架構​的​即時​作業系統，​以​更​快、​更​低成本​的​方式，​在​市場上​推出​提供​極具​競爭力​的​狀態​監​控​解決​方案。

Airbus 新增​智慧​工具​與​廠房​系統，​以​簡化​量產​流程​並​改善​生產​效率。

查看 CompactRIO 控制器​與​以 LabVIEW 建立​的 Proclucid DataFabric 軟體​如何​協助​公共​事業​與​電力​業者​以​迅速、​且​具​經濟​效益​的​方式​部署​模組化​微​電網​解決​方案。

NI Linux 即時​社群

若​您​已​很​熟悉 Linux，​想將 Linux 搭配 LabVIEW 即時​應用​程式​一起​使用，​建議​您​加入 NI 即時​社​群，​取得​實用​的​操作​文件，​還可​針對​作業系統​提問。

Linux® 註冊​商標​的​使用​方式​係​根據 LMI 的​轉​授權​許可；​Linus Torvalds 持有​此​商標​在​全球​的​擁有權，​LMI 則​取得​了 Linus Torvalds ​的​獨家​授權。