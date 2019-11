テキサス​州​オース​ティン - 2019​年​11​月​14​日 - 自動​テスト/​自動​計測​システム​の​開発​と​パフォーマンス​を​加速​する、​ソフトウェア​定義​プラットフォーム​の​プロバイダ​で​ある​NI(Nasdaq:NATI)​は、​電気​自動車​(EV)​パワー​トレイン​コンポーネント​の​HIL​テスト​向け​の​新​ソリューション​を​発表​しま​した。

EV​を​可能​な​限り​迅速​に​市場​投入​した​い​自動車​メーカー​にとって、​政府​の​温室​効果​ガス​の​排出​量​の​削減​と​燃費​向上​に対する​プレッシャー​は、​ます​ます​大​きく​な​って​い​ます。​パワー​トレイン​テスト​の​エンジニア​にとって​EV​へ​の​移行​は、​新た​な​そして​継続​的​な​技術​の​進化​を​意味​し、​テスト​要求​の​急激​な​変化​と​タイト​な​テスト​スケジュール​へ​の​対応​が​必要​と​さ​れ​ます。

NI​は、​従来​から​ある​ターン​キー​ベンダ​ー​が​提供​する​機能​固定​の​テスト​システム​を​使用​する​場合​より​も、​迅速​かつ​効率​的​に​テスト​システム​の​変更​や​機能​拡張​が​行える​ソリューション​を​エンジニア​に​提供​し​ます。​今回​発表​する​EV​向け​HIL​テスト​アーキテクチャ​を​用いる​こと​により、​テスト​エンジニア​は​システム​要件​を​柔軟​に​調整​し、​急速​に​変化​する​テスト​要件​に対して​必要​な​頻度​で​I/​O​を​変更​できる​ため、​市場​投入​まで​の​時間​短縮​が​可能​です。​NI​の HIL​テスト​システム​は、​自動車​業界​に​て​NI​が​得​た​最善​策​に​基づく​リファレンス・​テスト​アーキテクチャ​で​構築​さ​れ​てい​ます。​EV​向け​HIL​テスト​アーキテクチャ​は、​以下​の​標準​的​な​出発​点​を​提供​し​ます。

測定​対象物

l トラ​ク​ション​イン​バーター、​DC/​DC​コンバーター、​充電器​など​の​パワー​トレイン​コンポーネント

EV​向け​HIL​リファレンス・​テスト​アーキテクチャ​の​特徴

パワー​エレクトロニクス​と​プラント​モデル​を​統合​した​充実​度​の​高い​シミュレーション

信号​パス​の​スイッチング​および​信号​調節

センサー​と​負荷​の​シミュレーション

I/​O​信号​の​欠陥​生成

シーケンス​テスト

テスト​レポート​生成​機能

高性能​EV HIL​テスト​システム​の​構築​の​ため​に​は、​複数​の​ベンダー​による​共同​開発​が​必要​です。​NI​は、​OPAL-​RT​など​の​企業​と​連携​し、​高度​な​eHS​電気​ソル​バー​と​電気​機械​ライブラリ​を​使用​し​て、​シームレス​で​忠実​な​モデル​統合​を​実現​し​ます。​OPAL-​RT​モデル​と​テスト​システム​を​シームレス​に​統合​する​こと​で、​テスト​の​開発​時間​を​短縮​し​ながら​結果​の​解像度​を​高め、​設計​サイクル​を​短縮​し、​テスト​データ​から​より​良い​洞察​を​得る​こと​が​でき​ます。

OPAL-​RT​で​CTO​兼​CEO​を​務める​Jean Belanger​氏​は、​次​の​よう​に​述​べ​てい​ます。 「この​コラボレーション​により、​自動車​の​主要​コンポーネント​を​全て​カバー​できる​エンド​ツ​ー​エンド​ソリ​ュ​ー​ション​を​開発​できる​と​考え​てい​ます。​この​コラボレーション​により、​PXI​や​CompactRIO​といった、​実績​の​ある​NI​ハードウェア​プラットフォーム​を​用​い​た​FPGA​ベース​の​電気​ソル​バー​の​開発​が​容易​に​なり、​最先端​の​HIL​テクノロジー​へ​の​注力​を​維持​する​こと​が​可能​です」

さらに​NI​は、​お客様​にとって​最適​な​ツール​が​連携​し​て​機能​する​ため​に、​HIL​ワーク​フロー​全体​における​ツール​チェーン​の​統合​に​も​投資​し​てい​ます。

NI​は、​プリコンフィギュアされた​HIL​システム​を​提供​する​ため​に、​ETAS​と​の​合弁​会社​ETAS NI Systems GmbH​&​Co. KG​を​設立

NI​は、​Simulink® ソフトウェア​の​メーカー​で​ある​MathWorks​と​モデル​統合​について​協業​開始

EV​向け​HIL​リファレンス・​テスト​アーキテクチャ​と、​ワーク​フロー​統合​に対する​NI​の​投資​は、​テスト​要求​の​変化​が​激しい​新​技術​向け​の​HIL​テスト​において​最適​な​アプローチ​です。​ユーザ​が​柔軟​に​構築​できる​NI​の​オープン​な​プラットフォーム​は、​検証​チーム​の​テスト​開発​時間​短縮​と、​テストカバレッジ​の​拡大​を​支援​し、​急速​に​変化​する​自動車​技術​の​革新​ペース​へ​の​追従​に​貢献​し​ます。

