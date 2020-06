Services conseil

Orchestrez le changement et atténuez les risques en identifiant les principales lacunes et inefficacités à l'échelle de l'entreprise dans l’ensemble de vos équipes et fonctions cloisonnées. Transformez votre stratégie en action avec des plans détaillés qui définissent des rôles et des responsabilités clairs, quantifient les données du projet et allouent efficacement les ressources.