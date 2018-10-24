為了​強化​行動​裝置​的​訊號​強度，​NR 運用​結合​類比​與​數位​波束​賦​形​的​技術。​由於​今日​的 LTE 網路​廣泛​運用​數位​波束​賦​形​技術，​因此​在​行動​通訊​領域，​這項​技術​並非​全新​概念。​然而​在 5G 應用​上，​為了​達到​訊號​傳播​目的​並將​天線​體積​縮小，​業界​開始​使用​廣泛​的​類比​波束​賦​形​技術。​在 24 GHz 以上​的​頻譜，​採用​類比​波束​賦​形​技術​的​較​窄​波束​寬度，​能​讓 5G 基地​台​更​有效率​地​引導​下​鏈​訊號。​這項​程序​首先​必須​掃描​波束，​讓​基地​台​得以​針對​特定​行動​裝置​的​需要，​找出​最​有效​的​波束​位置。​透過​這項​方式，​下​鏈​傳輸​訊號​的​接收​方​可​獲得​更高​的​訊號​強度；​對​透過​更高​階​調​變​機制​進行​傳輸​的​接收​方​來說，​這項​效益​尤其​明顯。​然而，​波束​賦​形​技術​最終​還是​帶來​了​重大​的​測試​挑戰；​每一個​波束​不​只需要​進行​特性​參數​描述​並​經過​測試，​更​需要​透過​空中​傳輸​量​測​來​驗證​無線電​效能。