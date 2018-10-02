什么​是​LabVIEW​通信​系统​设计​套​件？

LabVIEW Communications​结合​了​LabVIEW NXG​与​专​为​快速​开发​无线​通信​系统​原型​而​设计​的​工具。

了解​LabVIEW Communications​的​特性

LabVIEW Communications​可​帮助​您​在​同一​环境​中​为​多个​硬件​终端​（如​通用​处理​器、​NI Linux​实​时​操作​系统​和​FPGA）​设计、​开发​和​部署​无线​通信​系统。 无线​设计​和​原型​验证​团队​可以​使用​统一​的​图形​化​编​程​方法，​缩短​使用​空中​（OTA）​信号​验证​无线​算法​的​时间，​并​能够​直接​调​用​使用​The MathWorks，​Inc.MATLAB®​软件​创建​的​代码​并​导入​自​定义​VHDL​代码。​拥有​有效​标准​服务​项目​（SSP）​成员​资格​的​LabVIEW Communications​用户​可​升级到​最新​版本​。​

缩短​开发​时间

使用​统一​的​设计​环境，​在​通用​处理​器、​NI Linux Real-​Time​和​FPGA​上​进行​开发。

直接​调​用​使用​MATLAB​创建​的​代码

无​需​修改​代码​即可​直接​调​用​MATLAB​代码，​并且​使用​OTA​信号​快速​验证​仿真​算法。

使用​基于​FPGA​的​通信​IP

使用​IEEE 802.11、​LTE​等​无线​技术​标准​和​MIMO​应用​程序​框架，​更​快速​创新。

LabVIEW Communications​提供​哪些​功能？

LabVIEW Communications​提供​了​适用​于​处理​器​和​FPGA​开发​的​统一​环境，​可​帮助​您​最大限度​缩短​获得​结果​的​时间。 请​参阅​以下​资源，​了解​该​套​件​如何​解决​通信​设计​人员​面临​的​共同​挑战。

在​统一​的​环境​中​编​程​处理​器​和​FPGA 

使用​LabVIEW Communications​编​程​通用​处理​器、​NI Linux​实​时​操作​系统​和​FPGA，​在​统一​的​图形​化​编​程​环境​中​设计​和​实现​下一代​无线​系统。

快速​将​MATLAB​代码​连接​到​RF​信号

LabVIEW Communications​具有​MATLAB​接口，​通过​该​接口​可​直接​从​LabVIEW​环境​中​调​用​使用​MATLAB​创建​的​任何​自​定义​函数​或​脚本，​从而​轻松​地​连接​到​OTA​信号。

通过​RF​前端​直接​连接​硬件

LabVIEW Communications​可​直接​连接​NI​软件​无线​电​硬件​（如​USRP（通用​软件​无线​电​外​设）​产品），​从而​缩短​了​安装​和​设置​时间。 您​可以​将​算法​连接​到​FPGA，​以​开发​实​时​无线​通信​原型。

结合​应用​程序​框架，​使用​高性能​FPGA IP

LabVIEW Communications​提供​可​立即​运行​的​参考​设计，​其中​包含​了​丰富​的​高性能​FPGA IP。​借助​基于​802.11、​LTE​和​MIMO FPGA​的​PHY​和​MAC​层​参考​设计，​您​可以​更​快​地​获得​所需​的​结果。

软件​优势

标准​服务​项目

购买​软件​即可​免费​获得​为期​一年​且​可​续订​的​软件​标准​服务​项目​（SSP）​会员​资格，​即​NI​荣誉​会员​资格。 SSP​会员​资格​提供​以下​权益：

  • 来自​当地​资​深​工程​师​的​现场​电话​和​电子​邮件​技术​支持
  • 自动​更新​LabVIEW Communications​版本
  • 随时​参加​在​线​培训​课程​和​观看​虚拟​演示
  • 与​团队​共享​代码​时，​也​可​访问​历史​版本

如何​购买​LabVIEW Communications

单​席​许可​证​可​关联​到​个人​或​特定​计算​机​ID。

批量​许可​证​计划​专​为​需要​五​席​及​以上​许可​证​的​团队​而​设计，​通过​为​组织​提供​简化​的​资产​管理​来​降低​总体​拥有​成本。

院校​单位​使用​权​包含​了​用于​课堂​教学、​实验​室​和​科研​所需​软件。 它是​院校​和​学生​获取​NI​软件​的​标准​方法。

不​确定​哪个​许可​证​类型​更​适合​您？

联系​我们​，​了解​更多​信息。

扩展​LabVIEW Communications​的​功能

LabVIEW​和​LabVIEW Communications​的​活跃​在​线​社区​提供​了​您​所需​的​协作​方式。 您​可​浏览​其他​用户​发布​的​示例，​上​传​您​自己​开发​的​有用​示例，​也​可与​具有​类似​问题​的​同行​进行​交流。

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MATLAB®​是​The MathWorks, Inc.​公司​的​注册​商标。

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