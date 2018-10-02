LabVIEW Communications​可​帮助​您​在​同一​环境​中​为​多个​硬件​终端​（如​通用​处理​器、​NI Linux​实​时​操作​系统​和​FPGA）​设计、​开发​和​部署​无线​通信​系统。 无线​设计​和​原型​验证​团队​可以​使用​统一​的​图形​化​编​程​方法，​缩短​使用​空中​（OTA）​信号​验证​无线​算法​的​时间，​并​能够​直接​调​用​使用​The MathWorks，​Inc.MATLAB®​软件​创建​的​代码​并​导入​自​定义​VHDL​代码。​拥有​有效​标准​服务​项目​（SSP）​成员​资格​的​LabVIEW Communications​用户​可​升级到​最新​版本​。​

