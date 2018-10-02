LabVIEW Communications可帮助您在同一环境中为多个硬件终端（如通用处理器、NI Linux实时操作系统和FPGA）设计、开发和部署无线通信系统。 无线设计和原型验证团队可以使用统一的图形化编程方法，缩短使用空中（OTA）信号验证无线算法的时间，并能够直接调用使用The MathWorks，Inc.MATLAB®软件创建的代码并导入自定义VHDL代码。拥有有效标准服务项目（SSP）成员资格的LabVIEW Communications用户可升级到最新版本。
LabVIEW Communications提供了适用于处理器和FPGA开发的统一环境，可帮助您最大限度缩短获得结果的时间。 请参阅以下资源，了解该套件如何解决通信设计人员面临的共同挑战。
LabVIEW Communications可直接连接NI软件无线电硬件（如USRP（通用软件无线电外设）产品），从而缩短了安装和设置时间。 您可以将算法连接到FPGA，以开发实时无线通信原型。
LabVIEW Communications提供可立即运行的参考设计，其中包含了丰富的高性能FPGA IP。借助基于802.11、LTE和MIMO FPGA的PHY和MAC层参考设计，您可以更快地获得所需的结果。
软件优势
标准服务项目
购买软件即可免费获得为期一年且可续订的软件标准服务项目（SSP）会员资格，即NI荣誉会员资格。 SSP会员资格提供以下权益：
批量许可证计划专为需要五席及以上许可证的团队而设计，通过为组织提供简化的资产管理来降低总体拥有成本。
院校单位使用权包含了用于课堂教学、实验室和科研所需软件。 它是院校和学生获取NI软件的标准方法。
LabVIEW和LabVIEW Communications的活跃在线社区提供了您所需的协作方式。 您可浏览其他用户发布的示例，上传您自己开发的有用示例，也可与具有类似问题的同行进行交流。
提供基于802.11a/ac标准的可修改实时WiFi PHY和MAC层IP。
提供可修改的实时LTE PHY和MAC层IP，支持TDD和FDD传输模式。
包含基于LTE标准的可修改实时多输入多输出（MIMO）软件参考设计。
MATLAB®是The MathWorks, Inc.公司的注册商标。
注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权，Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。