CompactRIO控制器增加了NI-DAQmx驱动程序的易用性，并优化了与TSN的同步。 这些特性补充了现有功能，如基于NI Linux Real-Time的确定性操作、使用LabVIEW FPGA简化FPGA的访问，以及可通过任意总线灵活地连接任意传感器。
NI-DAQmx是领先的DAQ驱动程序，超过15年来一直与NI DAQ硬件结合使用。 图形化特性和多种即用功能使这款驱动器非常适合波形采集和控制，最高可达5 kHz。
结合NI Linux Real-Time和LabVIEW FPGA，克服传统异构架构编程挑战，它允许您使用统一的直观软件工具链编程实时处理器和用户可编程FPGA，从而更快地开发系统。
TSN是IEEE 802.1以太网标准的演进版，提供了分布式时间同步、低延迟和时间关键及网络流量收敛。基于TSN，整个系统共享同一个时间观念，因而无需在采集后对数据进行对齐处理。
C系列模块提供具有特定测量信号调理功能的高精度I/O，可通过任意总线连接任意传感器或设备。借助这些高精度模拟设计、集成信号调理和精密定时，您可以更高效地做出决策。
安全增强型Linux通过自定义策略创建提供了强制访问控制，基于该平台对安全增强型Linux的本地支持，提高安全性和可靠性。 您可访问数以千计的开源应用程序、IP和范例，并与活跃的用户和开发人员社区合作。
FireFly使用CompactRIO控制器来提高农场生产力，降低机器运行成本，并提供一个安全的互联网网关来远程监视和控制草皮收割机。