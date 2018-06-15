主页 在​线​商城 CompactRIO​系统 什么​是​CompactRIO​控制器？

什么​是​CompactRIO​控制器？

CompactRIO​控制器​是​一​款​高性能​嵌入式​控制器，​具备​工业​I/​O​模​块，​极为​坚固耐用，​通过​工业​标准​的​认证，​并​具备​集成​式​视觉、​运动、​工业​通信​和​人​机​界面​(HMI)​功能。

什么​是​基于​NI-​DAQmx​的​CompactRIO?

CompactRIO​控制器​增加​了​NI-​DAQmx​驱动​程序​的​易​用​性，​并​优​化​了​与​TSN​的​同步。 这些​特性​补充​了​现有​功能，​如​基于​NI Linux Real-​Time​的​确定​性​操作、​使用​LabVIEW FPGA​简化​FPGA​的​访问，​以及​可​通过​任意​总​线​灵活​地​连接​任意​传感器。

用于​测量​和​控制​的​直观​DAQ​驱动​程序

NI-​DAQmx​是​领先​的​DAQ​驱动​程序，​超过​15​年来​一直​与​NI DAQ​硬件​结合​使用。 图形​化​特性​和​多种​即​用​功能​使​这​款​驱动​器​非常​适合​波形​采集​和​控制，​最高​可达​5 kHz。

缩短​开发​时间

结合​NI Linux Real-​Time​和​LabVIEW FPGA，​克服​传统​异​构​架构​编​程​挑战，​它​允许​您​使用​统一​的​直观​软件​工具​链​编​程​实​时​处理​器​和​用户​可​编​程​FPGA，​从而​更​快​地​开发​系统。

使用​TSN​技术，​简化​系统​拓​扑​结构

TSN​是​IEEE 802.1​以太​网​标准​的​演进​版，​提供​了​分布​式​时间​同步、​低​延迟​和​时间​关键​及​网络​流量​收​敛。​基于​TSN，​整个​系统​共享​同​一个​时间​观念，​因而​无​需​在​采集​后​对​数据​进行​对​齐​处理。

做出​高效​的​下游​决策

C​系列​模​块​提供​具有​特定​测量​信号​调理​功能​的​高​精度​I/​O，​可​通过​任意​总​线​连接​任意​传感器​或​设备。​借助​这些​高​精度​模拟​设计、​集成​信号​调理​和​精密​定​时，​您​可以​更​高效​地​做出​决策。

利用​开放​且​安全​的​平台

安全​增强​型​Linux​通过​自​定义​策略​创建​提供​了​强制​访问​控制，​基于​该​平台​对​安全​增强​型​Linux​的​本地​支持，​提高​安全​性​和​可靠性。 您​可​访问​数​以​千​计​的​开​源​应用​程序、​IP​和​范​例，​并与​活跃​的​用户​和​开发​人员​社区​合作。

内容​推荐

TSN​是​标准​以太​网​的​更新​版，​通过​时间​概念​共享、​流量​调度​和​系统​配置​实现​控制​和​尽力​而为​数据​之间​的​共存。

本​指南​提供​了​对​CompactRIO​控制器​进行​编​程​时​的​推荐​架构​和​常见​开发​实践。

FireFly​使用​CompactRIO​控制器​来​提高​农场​生产​力，​降低​机器​运行​成本，​并​提供​一个​安全​的​互​联​网​网​关​来​远程​监视​和​控制​草皮​收割​机。

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