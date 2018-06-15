CompactRIO系统
CompactRIO系统提供了高处理性能、传感器专用I/O和紧密集成的软件链，使其成为工业物联网（IIoT）、监测和控制应用的理想之选。
使用NI Linux Real-Time、LabVIEW FPGA模块和NI-DAQmx驱动程序，克服异构架构的传统编程挑战。 基于这一组合，您可以使用一套直观的软件工具链来编程处理器和用户可编程FPGA，加速系统的开发速度。 各种简单易用的软件相集成，可帮助您专注于解决问题，而不是底层编程任务，从而降低风险，提高生产力，并且无需创建和维护I/O驱动程序、操作系统和其他中间件。
NI测量产品和专有技术（如STC3定时芯片和FPGA驱动器）具有出色的模拟设计质量，提供了超高的准确性来让您完全信赖您的数据。 CompactRIO提供模块化的信号调理架构，无论您的应用需求如何，均可直接连接传感器。 部分CompactRIO控制器还支持时间敏感网络（TSN），TSN是标准以太网的更新版本。 借助TSN，您可以通过网络来实现设备的精确同步，从而简化系统配置。 TSN还支持网络流量调度，能够以确定的方式低延迟传输时间敏感数据。
CompactRIO提供两种形式：封装式和板卡式，可满足从原型验证到大规模部署等各种应用需求。CompactRIO控制器按照严格的设计惯例进行制造，并经过广泛的测试和验证，以确保在恶劣的工业环境中能够可靠地运行。
通过数千个开源应用程序、IP和范例，充分利用NI Linux实时操作系统的开放性，同时在活跃的用户和开发者社区中学习、合作和分享。 安全增强型Linux通过自定义策略创建提供了强制访问控制，该平台对安全增强型Linux的本地支持大幅提高了安全性和可靠性。
使用相互连接且同步的测量和控制技术来武装您的设备，获取所需的信息来增加正常运行时间、提高性能、推动创新，同时降低运营成本。
通过IHS Markit的案例，了解杜克能源如何使用2,000多个CompactRIO系统部署了30,000个传感器，通过自动化资产监测提高可靠性和降低运营成本。
FireFly利用LabVIEW可重新配置I/O（RIO）架构的强大功能，开发出一款“智能”草皮收割机，将收割速度提高20％，且柴油燃料消耗降低了50％。
注册商标Linux®的使用获得了Linus Torvalds专属授权商LMI的再授权，Linus Torvalds拥有Linux®注册商标在全球范围内的所有权。