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CompactRIO​系统

CompactRIO​系统​提供​了​高​处理​性能、​传感器​专用​I/​O​和​紧密​集成​的​软件​链，​使​其​成为​工业​物​联​网​（IIoT）、​监测​和​控制​应用​的​理想​之​选。

什么​是​CompactRIO？

CompactRIO​系统​由​一个​包含​处理​器​和​用户​可​编​程​FPGA​的​控制器​以及​NI​或​第三​方​提供​的​一个​或​多个​信号​调理​I/​O​模​块​组成。 这些​模​块​可​直接​连接​传感器，​具有​专门​的​功能。 CompactRIO​提供​了​两​种​选项：​板​卡式​设备​或​坚固耐用​的​工业​封​装​式​设备。

CompactRIO​的​组件

了解​适用​于​开发​新​系统​的​NI​产品，​或​借助​在​线​配置​指南，​配置​专​属于​您​的​CompactRIO​系统。

将​可​定制​软件​与​功能​强大​的​处理​和​I/​O​相​结合，​适用​于​任何​测量、​控制​或​监测​应用。

在​小巧​的​结构​中​结合​了​处理​器、​可​编​程​FPGA、​内存​和​I/​O，​适用​于​自​定义​嵌入式​设计。

可​连接​到​各种​传感器​和​总​线，​并​支持​温度、​电压、​电阻、​音​频​等​的​测量。

包含​一系列​高度​相互​支持​的​软件​产品，​可​满足​从​交互​式​探索​到​定制​工程​设计​等​各种​需求。

CompactRIO​的​主要​特性

借助​直观​的​软件​工具​链，​加速​开发

使用​NI Linux Real-​Time、​LabVIEW FPGA​模​块​和​NI-​DAQmx​驱动​程序，​克服​异​构​架构​的​传统​编​程​挑战。 基于​这​一​组合，​您​可以​使用​一套​直观​的​软件​工具​链​来​编​程​处理​器​和​用户​可​编​程​FPGA，​加速​系统​的​开发​速度。 各种​简单​易​用​的​软件​相​集成，​可​帮助​您​专注​于​解决​问题，​而不是​底层​编​程​任务，​从而​降低​风险，​提高​生产​力，​并且​无​需​创建​和​维护​I/​O​驱动​程序、​操作​系统​和​其他​中间​件。 

值得​信赖​的​精准​定​时​数据

NI​测量​产品​和​专有​技术​（如​STC3​定​时​芯​片​和​FPGA​驱动​器）​具有​出色​的​模拟​设计​质量，​提供​了​超高​的​准确​性​来​让​您​完全​信赖​您​的​数据。 CompactRIO​提供​模​块​化​的​信号​调理​架构，​无论​您​的​应用​需求​如何，​均可​直接​连接​传感器。 部分​CompactRIO​控制器​还​支持​时间​敏感​网络​（TSN），​TSN​是​标准​以太​网​的​更新​版本。 借助​TSN，​您​可以​通过​网络​来​实现​设备​的​精确​同步，​从而​简化​系统​配置。 TSN​还​支持​网络​流量​调度，​能够​以​确定​的​方式​低​延迟​传输​时间​敏感​数据。

满足​各种​需求​的​不同​形式

CompactRIO​提供​两​种​形式：​封​装​式​和​板​卡式，​可​满足​从​原型​验证​到​大规模​部署​等​各种​应用​需求。​CompactRIO​控制器​按照​严格​的​设计​惯例​进行​制造，​并​经过​广泛​的​测试​和​验证，​以​确保​在​恶劣​的​工业​环境​中​能够​可靠​地​运行。

开放​且​安全​的​平台

通过​数​千​个​开​源​应用​程序、​IP​和​范​例，​充分利用​NI Linux​实​时​操作​系统​的​开放​性，​同时​在​活跃​的​用户​和​开发​者​社区​中​学习、​合作​和​分享。 安全​增强​型​Linux​通过​自​定义​策略​创建​提供​了​强制​访问​控制，​该​平台​对​安全​增强​型​Linux​的​本地​支持​大幅​提高​了​安全​性​和​可靠性。

内容​推荐

使用​相互​连接​且​同步​的​测量​和​控制​技术​来​武装​您​的​设备，​获取​所需​的​信息​来​增加​正常​运行​时间、​提高​性能、​推动​创新，​同时​降低​运营​成本。

通过​IHS Markit​的​案例，​了解​杜​克​能源​如何​使用​2,000​多个​CompactRIO​系统​部署​了​30,000​个​传感器，​通过​自动​化​资产​监测​提高​可靠性​和​降低​运营​成本。

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