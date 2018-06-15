NI​测量​产品​和​专有​技术​（如​STC3​定​时​芯​片​和​FPGA​驱动​器）​具有​出色​的​模拟​设计​质量，​提供​了​超高​的​准确​性​来​让​您​完全​信赖​您​的​数据。 CompactRIO​提供​模​块​化​的​信号​调理​架构，​无论​您​的​应用​需求​如何，​均可​直接​连接​传感器。 部分​CompactRIO​控制器​还​支持​时间​敏感​网络​（TSN），​TSN​是​标准​以太​网​的​更新​版本。 借助​TSN，​您​可以​通过​网络​来​实现​设备​的​精确​同步，​从而​简化​系统​配置。 TSN​还​支持​网络​流量​调度，​能够​以​确定​的​方式​低​延迟​传输​时间​敏感​数据。