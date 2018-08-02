电力转换
随着可再生能源成为主力趋势，电力系统正在经历一场变革。 电力电子转换器必须更智能、更高效、更可靠，才能满足复杂的分布式电力网络的需求。
电力转换器的效率取决于控制系统的功能。无论您需要延长逆变器的使用年限、开发创新的电网稳定技术，还是利用最新的宽阻带技术（例如碳化矽），控制系统都是项目成败的一大关键。NI提供市面上最具成本效益且最全面的解决方案来协助您设计、测试与部署电力电子控制系统。 NI 不仅通过一体化的高效软件工具链来帮助工程师开发进度，而且还提供坚固耐用且经充分验证的硬件来实现长期工业部署。这样，您就能以更少的工程成本与更低的风险，开发出更多功能的逆变器，并加快产品上市的时间。
Dynapower使用LabVIEW和CompactRIO GPIC，开发了用于碳电池电网储能系统的先进多段DC-DC转换器应用。
NI联盟伙伴网络项目囊括了全球950多家公司，旨在为用户提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
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智能电网研究测试台
借助NI针对智能电网和微电网研究推出的全新开源测试平台解决方案，只需几天的时间，即可将纸上的设计变成原型进行部署。