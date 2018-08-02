电力​转换​器​的​效率​取决​于​控制​系统​的​功能。​无论​您​需要​延长​逆​变​器​的​使用​年限、​开发​创新​的​电​网​稳定​技术，​还是​利用​最新​的​宽​阻​带​技术​（例如​碳化​矽），​控制​系统​都是​项目​成​败​的​一大​关键。​NI​提供​市面上​最​具​成本​效益​且​最​全面​的​解决​方案​来​协助​您​设计、​测试​与​部署​电力​电子​控制​系统。 ​NI 不仅​通过​一体化​的​高效​软件​工具​链​来​帮助​工程​师​开发​进度，​而且​还​提供​坚固耐用​且​经​充分​验证​的​硬件​来​实现​长期​​工业​部署。​这样，​您​就​能​以​更少​的​工程​成本​与​更低​的​风险，​开发​出​更多​功能​的​逆​变​器，​并​加快​产品​上市​的​时间。