电力​转换

随着​可​再生​能源​成为​主力​趋势，​电力​系统​正在​经历​一​场​变革。 电力​电子​转换​器​必须​更​智能、​更​高效、​更​可靠，​才能​满足​复杂​的​分布​式​电力​网络​的​需求。

NI​专业​技术​概览

电力​转换​器​的​效率​取决​于​控制​系统​的​功能。​无论​您​需要​延长​逆​变​器​的​使用​年限、​开发​创新​的​电​网​稳定​技术，​还是​利用​最新​的​宽​阻​带​技术​（例如​碳化​矽），​控制​系统​都是​项目​成​败​的​一大​关键。​NI​提供​市面上​最​具​成本​效益​且​最​全面​的​解决​方案​来​协助​您​设计、​测试​与​部署​电力​电子​控制​系统。 ​NI 不仅​通过​一体化​的​高效​软件​工具​链​来​帮助​工程​师​开发​进度，​而且​还​提供​坚固耐用​且​经​充分​验证​的​硬件​来​实现​长期​​工业​部署。​这样，​您​就​能​以​更少​的​工程​成本​与​更低​的​风险，​开发​出​更多​功能​的​逆​变​器，​并​加快​产品​上市​的​时间。

内容​推荐

CompactRIO​通用​逆​变​器​控制器​（GPIC）​可​降低​风险，​并​加快​电力​电子​嵌入式​系统​的​设计。

Dynapower​使用​LabVIEW​和​CompactRIO GPIC，​开发​了​用于​碳​电池​电​网​储​能​系统​的​先进​多段​DC-​DC​转换​器​应用。

NREL​开发​了​一个​灵活​的​模​块​化​电力​电子​控制器​系统，​适用​于​各种​可​再生​能源​和​分布​式​能源。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​项目​囊括​了​全球​950​多​家​公司，​旨​在​为​用户​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

视频​教程

智能​电​网​研究​测试台

借助​NI​针对​智能​电​网​和​微​电​网​研究​推出​的​全新​开​源​测试​平台​解决​方案，​只需​几天​的​时间，​即可​将​纸​上​的​设计​变成​原型​进行​部署。