嵌入式​软件​测试

成本、​可用性​以及​安全​性​等​因素，​使得​在​真实​场景​中​测试​航天​航空​和​国防​系统​变得​不切实际。 硬件​在​环​(HIL)​仿真​可在​虚拟​环境​中​测试​系统​中的​关键​设备​和​嵌入式​系统。

NI​专业​技术​概览

国防​和​航空​航天​工业​的​成功​要求​您​提供​零​质量​问题​的​高​正常​运行​时间​产品。 为了​降低​成本​并​确保​系统​可靠性，​工程​师​在​运行​更高​风险、​更​昂贵​且​耗​时​的​实际​测试​之前，​可​采用​HIL​仿真​方法​在​虚拟​环境​中​测试​嵌入式​系统。 NI​的​测试​解决​方案​通过​灵活​的​软件​定义​平台​实现​了​可靠​的​测试，​同时​使用​模​块​化​商用​现成​组​件​和​接口​来​替代​定制​设计​和​集成​工作，​降低​了​时间​进度​风险。 通过​这种​方法，​您​可以​利用​更新、​更​广泛​且​经过​全球​用户​验证​的​技术​来​增强​您​当前​的​投资。 借助​NI​平台​的​灵活​性​和​广泛​性，​您​可以​使用​相同​的​硬件​和​软件​来​测试​高级​射频​应用、​信号​情报、​软件​无线​电、​航空​电子​系统、​飞行​控制器​等等。

内容​推荐

萨​博​航空公司​使用​NI​的​开关​负载​信号​调理​（SLSC）​模​块​来​替代​定制​系统，​在​全球​最​具​成本​效益​的​战斗​机上​进行​线路​可​更换​单元​（LRU）​测试。

该​资源​套​件​包含​HIL​应用​的​技术​教程。​了解​更多​关于​针对​电子​测试​的​HIL​测试​系统​架构，​以及​如何​选择​相应​的​HIL​测试​系统​I/​O​接口​和​使用​故障​植​入​单元。

了解​NI​基于​平台​的​可靠​且​可​定制​HIL​测试​方法。

产品​和​解决​方案

NI​联盟​伙伴​网络

NI​联盟​伙伴​网络​项目​囊括​了​全球​950​多​家​公司，​旨​在​为​用户​提供​完整​的​解决​方案。​从​产品​和​系统​到​集成、​咨询​和​培训​服务，​NI​联盟​伙伴​都​通过​独一无二​的​产品​和​技术​来​帮助​用户​应对​当前​一些​最为​严峻​的​工程​挑战。

应用​资源

最小​化​LRU​测试​的​时间​进度​风险

了解​NI​及其​合作​伙伴​如何​帮助​您​加速​航空​航天​LRU​测试​系统​的​构​建，​以便​您​可以​专注​于​更​重要​的​事情 - 即​利用​您​的​专业​知识​来​生产​更​出色​的​产品。

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