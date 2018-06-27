嵌入式软件测试
成本、可用性以及安全性等因素，使得在真实场景中测试航天航空和国防系统变得不切实际。 硬件在环(HIL)仿真可在虚拟环境中测试系统中的关键设备和嵌入式系统。
国防和航空航天工业的成功要求您提供零质量问题的高正常运行时间产品。 为了降低成本并确保系统可靠性，工程师在运行更高风险、更昂贵且耗时的实际测试之前，可采用HIL仿真方法在虚拟环境中测试嵌入式系统。 NI的测试解决方案通过灵活的软件定义平台实现了可靠的测试，同时使用模块化商用现成组件和接口来替代定制设计和集成工作，降低了时间进度风险。 通过这种方法，您可以利用更新、更广泛且经过全球用户验证的技术来增强您当前的投资。 借助NI平台的灵活性和广泛性，您可以使用相同的硬件和软件来测试高级射频应用、信号情报、软件无线电、航空电子系统、飞行控制器等等。
萨博航空公司使用NI的开关负载信号调理（SLSC）模块来替代定制系统，在全球最具成本效益的战斗机上进行线路可更换单元（LRU）测试。
该资源套件包含HIL应用的技术教程。了解更多关于针对电子测试的HIL测试系统架构，以及如何选择相应的HIL测试系统I/O接口和使用故障植入单元。
NI联盟伙伴网络项目囊括了全球950多家公司，旨在为用户提供完整的解决方案。从产品和系统到集成、咨询和培训服务，NI联盟伙伴都通过独一无二的产品和技术来帮助用户应对当前一些最为严峻的工程挑战。
应用资源
最小化LRU测试的时间进度风险
了解NI及其合作伙伴如何帮助您加速航空航天LRU测试系统的构建，以便您可以专注于更重要的事情 - 即利用您的专业知识来生产更出色的产品。
National Instruments Alliance Partner是独立于NI的商业实体，与NI之间不存在代理、合伙或合资关系。