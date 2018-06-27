国防​和​航空​航天​工业​的​成功​要求​您​提供​零​质量​问题​的​高​正常​运行​时间​产品。 为了​降低​成本​并​确保​系统​可靠性，​工程​师​在​运行​更高​风险、​更​昂贵​且​耗​时​的​实际​测试​之前，​可​采用​HIL​仿真​方法​在​虚拟​环境​中​测试​嵌入式​系统。 NI​的​测试​解决​方案​通过​灵活​的​软件​定义​平台​实现​了​可靠​的​测试，​同时​使用​模​块​化​商用​现成​组​件​和​接口​来​替代​定制​设计​和​集成​工作，​降低​了​时间​进度​风险。 通过​这种​方法，​您​可以​利用​更新、​更​广泛​且​经过​全球​用户​验证​的​技术​来​增强​您​当前​的​投资。 借助​NI​平台​的​灵活​性​和​广泛​性，​您​可以​使用​相同​的​硬件​和​软件​来​测试​高级​射频​应用、​信号​情报、​软件​无线​电、​航空​电子​系统、​飞行​控制器​等等。