PXI​平台​随着​过去​几十年​来​人们​对​处理​能力​和​带​宽​不断​增长​的​需求​而​不断​发展。 随着​技术​的​进步，​该​平台​也在​不断​演进，​通过​集成​最新​的​PCI Express​开关​来​提高​数据​吞吐量，​集成​最新​的​英特尔​多核​处理​器​来​实现​更​快​更​高效​的​并行​测试，​而​赛​灵​思​最新​的​FPGA​技术​则​将​信号​处理​算法​推向​边缘，​TI​和​ADI​最新​推出​的​数据​转换​器​也在​不断​提高​PXI​仪器​的​测量​范围​和​性能。