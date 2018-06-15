PXI系统
PXI系统提供了模块化仪器和其他具有专用同步和主要软件功能的I/O，适用于从设备检验到自动化生产测试等测试测量应用。
NI丰富的软件产品组合可帮助您快速将想法变为现实。 这种软件灵活性使您可以自定义和重新配置系统，以满足随时间推移而变化的测试需求。 LabVIEW等应用开发环境、TestStand等测试管理软件以及PXI模块化仪器相结合，提供了一个集成的解决方案，可简化测试开发并减少长期维护。
您可以使用PXI机箱底板上的共享信号，更轻松地同步模块和测量。 背板使PXI模块能够发送和接收触发信号并共享系统参考时钟，而无需外部布线。 集成的定时和同步功能可帮助您大幅度提高测量精度，应用高级触发方案或通过同步多个设备来获得极高通道数的应用。
PXI平台随着过去几十年来人们对处理能力和带宽不断增长的需求而不断发展。 随着技术的进步，该平台也在不断演进，通过集成最新的PCI Express开关来提高数据吞吐量，集成最新的英特尔多核处理器来实现更快更高效的并行测试，而赛灵思最新的FPGA技术则将信号处理算法推向边缘，TI和ADI最新推出的数据转换器也在不断提高PXI仪器的测量范围和性能。
NI向市场推出了超过1500种PXI产品，测量范围从DC涵盖到毫米波。利用这些软件定义的模块化仪器，您可设计和部署灵活的测试系统，根据需要快速重新调整系统的用途。
PXI仪器仅包含相关的仪器电路。 这是因为中央处理和控制功能被指定给共享控制器，并且通过连接到控制器的外部外围设备进行人机接口连接。 这种模块化系统以紧凑的外形提供了高性能，可节省桌面或制造车间的空间。
法雷奥使用PXI平台设计并测试了自动停车系统，以满足不断变化的需求和紧迫的时间期限。
ADI公司使用PXI和LabVIEW来测试微电子机械系统（MEMS）设备，相较于之前的ATE系统，其成本、重量、功耗和占用空间大幅降低了。