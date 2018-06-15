主页 在​线​商城 PXI​系统

PXI​系统

PXI​系统​提供​了​模​块​化​仪器​和​其他​具有​专用​同步​和​主要​软件​功能​的​I/​O，​适用​于​从​设备​检验​到​自动​化​生产​测试​等​测试​测量​应用。

什么​是​PXI？

在​PXI​系统​中，​机​箱​为​模​块​化​仪器​或​I/​O​模​块​提供​电源、​冷却​和​通信​总​线。 您​可以​使用​一个​或​多个​NI​专用​工程​软件​工具​来​定制​您​的​系统，​通过​嵌入式​控制器​或​外部​PC​控制​这些​模​块。

PXI​的​组成

了解​适用​于​开发​新​系统​的​NI​产品，​或​借助在​线​配置​指南，​配置​专​属于​您​的​PXI​系统。

容纳​PXI​模​块​和​控制器，​并​将​其​连接​至​提供​定​时​和​同步​功能​的​高性能​背​板。

包含​运行​PXI​系统​所需​的​一切，​无​需​连接​外部​PC；​或者​通过​台式​机、​笔记​本​电脑​或​服务​器​计算​机​控制​PXI​系统。

可​连接​到​总​线​标准、​采集​数据​和​图像、​触发​和​同步​设备、​生成​和​路​由​信号、​提供​运动​控制​以及​进行​各种​测量，

提供​高度​相互​支持​的​软件​产品​组合，​满足​工程​师​从​交互​式​探索​到​定制​工程​开发​等​各种​需求。

PXI​的​主要​特性

借助​以​软件​为​中心​的​灵活​性，​提高​生产力

NI​丰富​的​软件​产品​组合​可​帮助​您​快速​将​想法​变为​现实。 这种​软件​灵活​性​使​您​可以​自​定义​和​重新​配置​系统，​以​满足​随​时间​推移​而​变化​的​测试​需求。 LabVIEW​等​应用​开发​环境、​TestStand​等​测试​管理​软件​以及​PXI​模​块​化​仪器​相​结合，​提供​了​一个​集成​的​解决​方案，​可​简化​测试​开发​并​减少​长期​维护。

集成​的​定​时​和​同步

您​可以​使用​PXI​机​箱​底板​上​的​共享​信号，​更​轻松​地​同步​模​块​和​测量。 背​板​使​PXI​模​块​能够​发送​和​接收​触发​信号​并​共享​系统​参考​时钟，​而无​需​外部​布线。 集成​的​定​时​和​同步​功能​可​帮助​您​大幅度​提高​测量​精度，​应用​高级​触发​方案​或​通过​同步​多个​设备​来​获得​极​高​通道​数​的​应用。

高性能​处理​和​吞吐量

PXI​平台​随着​过去​几十年​来​人们​对​处理​能力​和​带​宽​不断​增长​的​需求​而​不断​发展。 随着​技术​的​进步，​该​平台​也在​不断​演进，​通过​集成​最新​的​PCI Express​开关​来​提高​数据​吞吐量，​集成​最新​的​英特尔​多核​处理​器​来​实现​更​快​更​高效​的​并行​测试，​而​赛​灵​思​最新​的​FPGA​技术​则​将​信号​处理​算法​推向​边缘，​TI​和​ADI​最新​推出​的​数据​转换​器​也在​不断​提高​PXI​仪器​的​测量​范围​和​性能。

丰富​的​仪器​和​I/​O​种类

NI​向​市场​推出​了​超过​1500​种​PXI​产品，​测量​范围​从​DC​涵​盖​到​毫米波。​利用​这些​软件​定义​的​模​块​化​仪器，​您​可​设计​和​部署​灵活​的​测试​系统，​根据​需要​快速​重新​调整​系统​的​用途。

减小​尺寸、​重量​和​功耗

PXI​仪器​仅​包含​相关​的​仪器​电路。 这​是​因为​中央​处理​和​控制​功能​被​指定​给​共享​控制器，​并且​通过​连接​到​控制器​的​外部​外围​设备​进行​人​机​接口​连接。 这种​模​块​化​系统​以​紧凑​的​外形​提供​了​高性能，​可​节省​桌面​或​制造​车间​的​空间。

内容​推荐

法​雷​奥​使用​PXI​平台​设计​并​测试​了​自动​停车​系统，​以​满足​不断​变化​的​需求​和​紧迫​的​时间​期限。

借助​PXI​平台，​G Systems​为​洛克​希​德​马丁​航空公司​的​F-35 VSIF​提供​了​一个​可​配置​且​可​扩展​的​系统。

ADI​公司​使用​PXI​和​LabVIEW​来​测试​微电子​机械​系统​（MEMS）​设备，​相较​于​之前​的​ATE​系统，​其​成本、​重量、​功耗​和​占用​空间​大幅​降低​了。

相关​产品

PXI​平台​资源包

该​资源​包​包含​架构​说明、​相关​案例​研究​和​性能​指标，​可​帮助​您​了解​PXI​平台​的​基础​知识，​以​实现​自动​化​测试​和​测量。

测试​系统​构​建​基础​知识

PXI​系统​通常​只是​全​自动​测试​装置​的​一个​组成​部分。​了解​从头开始​构​建​完整​测试​系统​的​最佳​工程​实践。