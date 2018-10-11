Высокая производительность ВЧ-измерений

Сочетание низких уровней фазового шума и собственных шумов, широкого динамического диапазона и высокой вероятности перехвата составляющих второго или третьего порядка позволяет применять NI VSA в различных областях, включая измерения коэффициента утечки соседнего канала (ACLR), выбросов и гармоник.
За счет широкой мгновенной полосы частот до 765 МГц анализатор NI VSA предоставляет возможность измерения чрезвычайно широких полос за один цикл сбора данных. Это можно использовать во многих областях, включая тестирование стандартной беспроводной связи, например LTE-A Pro, а также измерения цифровых предыскажений и радиолокационных импульсов.
Встроенные возможности синхронизации PXI обеспечивают субнаносекундную синхронизацию NI VSA с другими контрольно-измерительными приборами в таких областях, как фазово-когерентные радиолокационные измерения, отслеживание огибающей и определение направления.
Можно настроить встроенную ПЛИС для проектирования ПЛИС-расширений — усовершенствований, подобранных специально для области применения. С помощью модуля LabVIEW FPGA можно разрабатывать такие ПЛИС-расширения для измерения ускорения, тестирования контура с обратной связью и создания сложных алгоритмов.
NI-RFmx предоставляет высокооптимизированный и интуитивный API, обеспечивающий простоту работы и расширенную настройку измерений. С помощью NI-RFmx анализатор NI VSA может выполнять такие задачи, как измерение цифровых и аналоговых модулированных сигналов и спектральные ВЧ-измерения, включая мощность канала, мощность по соседнему каналу и гармоники.
Компания Acquired Data Solutions, Inc. разработала компактную систему мониторинга эфира для нескольких спутниковых транспондеров с использованием анализаторов VSA и высокоскоростных дисков для записи.
На базе двух VSA и LabVIEW можно разработать высокоточную систему измерения амплитудного/фазового шума.
Эти технологии помогут расширить возможности прибора для измерения интермодуляционного искажения, перехвата составляющих третьего порядка и ACPR.
Комплект материалов
Измерение коэффициента шума с помощью NI PXI VSA
Получите основные сведения о шуме и измерениях коэффициента шума, включая метод Y-фактора, а также о способах вычисления погрешности измерения с помощью NI VSA и LabVIEW.
Сервис по эксплуатации и настройке оборудования
Состав программы обслуживания
Каждое приобретение системы PXI включает следующие услуги:
В рамках расширенных сервисных программ NI предлагает дополнительные услуги, которые могут увеличить время безотказной работы и снизить затраты на обслуживание.
* Вы можете расширить доступ к технической поддержке, приобретя для программного обеспечения Стандартную программу обслуживания.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.