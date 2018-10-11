Высокая производительность ВЧ-измерений

За счет широкой мгновенной полосы частот до 765 МГц анализатор NI VSA предоставляет возможность измерения чрезвычайно широких полос за один цикл сбора данных. Это можно использовать во многих областях, включая тестирование стандартной беспроводной связи, например LTE-A Pro, а также измерения цифровых предыскажений и радиолокационных импульсов.