Как разместить визуализацию данных в облаке SystemLink™ Cloud?

Разместите визуализацию данных и рабочие панели в облаке с помощью службы, предоставляемой NI.

Облако SystemLink Cloud для визуализации данных

Для разработки распределенных приложений обычно требуется настройка и управление инфраструктурой веб-сервера и базы данных. NI устраняет это препятствие для создания решений с помощью облака SystemLink Cloud, помогающего визуализировать данные. Эта служба размещена в безопасной, масштабируемой среде облачных вычислений. Облако SystemLink Cloud интегрировано с модулем LabVIEW NXG Web и позволяет командам разработчиков использовать конструктор панелей SystemLink (SystemLink Dashboard Builder), основанный на конфигурации.

Возможности SystemLink Cloud

Визуализация технических данных

Быстро визуализируйте технические данные из удаленных систем с помощью панелей с поддержкой drag-and-drop, размещенных в Web, и двунаправленной связи между облачным сервером и подключенными узлами для тестирования и измерений.

Размещение интерфейсов LabVIEW NXG WebVI

С помощью модуля LabVIEW NXG Web создавайте специализированные веб-интерфейсы и быстро развертывайте приложения в облаке, чтобы заказчики могли получить к ним доступ через веб-браузер или мобильное устройство.

Использование интуитивно понятных высокопроизводительных служб данных

Отправляйте данные мониторинга и обмена сообщениями в облачную службу SystemLink Cloud с использованием тех же API LabVIEW и веб-сервисов, которые используются для решений на основе технологии SystemLink Server.