Как разместить визуализацию данных в облаке SystemLink™ Cloud?

Для разработки распределенных приложений обычно требуется настройка и управление инфраструктурой веб-сервера и базы данных. NI устраняет это препятствие для создания решений с помощью облака SystemLink Cloud, помогающего визуализировать данные. Эта служба размещена в безопасной, масштабируемой среде облачных вычислений. Облако SystemLink Cloud интегрировано с модулем LabVIEW NXG Web и позволяет командам разработчиков использовать конструктор панелей SystemLink (SystemLink Dashboard Builder), основанный на конфигурации.