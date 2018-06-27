Управление и мониторинг линий DIO

С помощью включенного в комплект прикладного программного обеспечения DAQExpress Вы можете быстро настроить свой измерительный прибор для интерактивной записи, просмотра и изучения данных. С помощью встроенных измерительных панелей Вы можете быстро начать работу без необходимости программирования.