Управление и мониторинг линий DIO

Используйте устройство цифрового ввода-вывода для генерации расширенных паттернов. Это позволит определять характеристики специализированной схемы, изменять управляющие сигналы для автоматизации производственного цеха, или прототипировать цифровое устройство. NI предоставляет широкий спектр цифровых устройств ввода-вывода (DIO), позволяющих удовлетворить потребности Ваших задач тестирования, управления и конструирования.
Этот набор обучающих материалов предоставляет важную информацию о характере цифровых сигналов, цифровых измерениях и устройствах, используемых для генерации, анализа и управления этими сигналами.
ALE разработала небольшую универсальную систему тестирования, которая имитирует сообщения на борту военного самолета и анализирует их для обеспечения точности и полноты.
С помощью включенного в комплект прикладного программного обеспечения DAQExpress Вы можете быстро настроить свой измерительный прибор для интерактивной записи, просмотра и изучения данных. С помощью встроенных измерительных панелей Вы можете быстро начать работу без необходимости программирования.
Изучите разнообразные материалы технической поддержки, например, информацию о поиске и устранении неполадок и примеры проектов.