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Знакомьтесь: цифровое устройство ввода-вывода.

Устройство цифрового ввода вывода предоставляет возможности цифрового ввода и вывода для измерительных систем на основе компьютеров.

Управление и мониторинг линий DIO

Используйте устройство цифрового ввода-вывода для генерации расширенных паттернов. Это позволит определять характеристики специализированной схемы, изменять управляющие сигналы для автоматизации производственного цеха, или прототипировать цифровое устройство. NI предоставляет широкий спектр цифровых устройств ввода-вывода (DIO), позволяющих удовлетворить потребности Ваших задач тестирования, управления и конструирования.

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