Выберите Вашу версию DIAdem

DIAdem является программным обеспечением, созданным в помощь Вам для быстрого сбора данных, проверки, анализа и подготовки отчета по результатам измерений с использованием одного программного продукта. Вы также можете быть более эффективным, используя дополнительный интерфейс сценариев для автоматизации общих задач в DIAdem. Выберите версию, которая наилучшим образом соответствует Вашим потребностям.
|ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
|—
|—
|
ПОПРОБОВАТЬ БЕСПЛАТНО
|Основные отличия
|
|
|
|Стандартная программа обслуживания
|Один год технической поддержки
|Один год обновления ПО
|Доступ 24/7 к онлайн учебным курсам
|Поддержка ОС
|Только Windows
|Только версия 64-бит 1
|Управление данными и их анализ
|Анализ данных с помощью DIAdem DataFinder
|Использование DataPlugins для специализированных форматов файлов
|Загрузка данных из файлов и баз данных
|Использование мастера ASCII DataPlugin Wizard
|—
|Управление единицами измерения в каталоге единиц
|—
|Преобразование файлов журнала CAN в формат TDM
|—
|Элементы интерактивной визуализации
|Воспроизведение 3D-моделей, карт и видеомакетов2
|Масштабирование, прокрутка и перемещение частей, выделенных курсорами
|Просмотр данных в таблицах, графиках и текстовых блоках
|Использование годографов для отображения данных
|Создание видеомакетов и контурных графиков
|—
|Встраивание специализированных диалогов пользователей
|—
|Создание трехмерных моделей и карт
|—
|—
|Использование диаграмм боде
|—
|—
|Использование вертикальных лент (каскадных графиков)
|—
|—
|Использование центральных и осевых графиков
|—
|—
|Расширенные вычисления на основе данных
|Базовые вычисления
|Функции работы с каналами
|Возможность создавать и распространять вычисления, созданные в Диспетчере вычислений
|Аппроксимация кривых
|Редукция и классификация данных
|Описательная статистика
|Возможность открытия и запуска вычислений, созданных в Диспетчере вычислений
|Свёртывание фазы
|Регрессия
|Изменение частоты дискретизации
|Текстовые операции
|3D-вычисления
|—
|A-, B-, C-фильтр с переменной полосой пропускания
|—
|Развязка по переменному/постоянному току
|—
|Аппроксимация
|—
|Возможность конвертировать данные из одной единицы измерения в другую
|—
|Возможность создания и управления сложными вычислениями
|—
|Цифровые фильтры
|—
|Быстрое преобразование Фурье (FFT)
|—
|FFT полного спектра
|—
|Подбор кривой Гаусса
|—
|Подбор общих среднеквадратичных кривых
|—
|Подбор нелинейной кривой
|—
|Сопоставление с шаблоном
|—
|Сплайн-функции
|—
|Расчет импульсов тахометра
|—
|Отслеживание изменений по Боде
|—
|—
|Циклическая регрессия
|—
|—
|Расширенная классификация
|—
|—
|Частотно-взвешенное ускорение
|—
|—
|Отслеживание изменений
|—
|—
|Метод "дождя"
|—
|—
|Центрально-осевой алгоритм
|—
|—
|Пользовательские отчеты
|Экспорт отчетов в PDF, HTML, PPT и др.
|Создание и загрузка макетов отчетов
|Создание систем 2D-осей, таблиц и систем полярных осей
|Создание систем 3D осей и таблиц
|Использование мастера диаграмм
|Использование декоративных элементов и графики
|Создание систем полярных осей
|Отображение данных отчета в системах 2D-осей в указанных единицах измерения
|—
|Задачи автоматизированного анализа и отчетности
|Вызов LabVIEW VI из скриптов
|Запуск скриптов
|Создание и редактирование скриптов
|—
|Использование профайлера скриптов
|—
|Создание диалоговых окон
|—
|Добавление или изменение свойств документов Microsoft Office, файлов PDF и графики для поиска этих документов в DataFinder
|—
|Создание препроцессора данных (для DataFinder Server) и серверных процедур анализа
|—
1DIAdem 2018 и все последующие версии предлагаются только в варианте 64 бит.
2 Воспроизведение означает открытие файла макета (.tdv), связывание данных с областями отображения в макете и синхронизацию курсоров между областями. Для создания требуемых областей отображения в файле макета может потребоваться более высокая версия DIAdem.