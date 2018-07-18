Выберите Вашу версию DIAdem

DIAdem является программным обеспечением, созданным в помощь Вам для быстрого сбора данных, проверки, анализа и подготовки отчета по результатам измерений с использованием одного программного продукта. Вы также можете быть более эффективным, используя дополнительный интерфейс сценариев для автоматизации общих задач в DIAdem. Выберите версию, которая наилучшим образом соответствует Вашим потребностям.

  • Узнайте больше о DIAdem
  DIAdem Base DIAdem Advanced DIAdem Professional
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Основные отличия
  • Поиск и загрузка данных в любом формате файлов с использованием технологии DataFinder
  • Использование стандартных объектов анализа и визуализации для контроля и составления отчетности
  • Запуск скриптов, написанных в DIAdem Advanced или Professional
  • Использование расширенных функций анализа, таких как сопоставление паттернов и быстрое преобразование Фурье (FFT)
  • Синхронизация воспроизведения данных с видеофайлами для интерактивного контроля
  • Написание сценариев для автоматизации рутинных рабочих процессов и настройки среды DIAdem
  • Рекомендуется для задач комплексного анализа и создания отчетов
  • Выполнение сложных функций анализа, таких как отслеживание заказов, циклическая регрессия и расширенная классификация
  • Представление сложных наборов данных с использованием гистограмм, карт и 3D-моделей
Стандартная программа обслуживания
Один год технической поддержки      
Один год обновления ПО      
Доступ 24/7 к онлайн учебным курсам      
Поддержка ОС
Только Windows      
Только версия 64-бит 1      
Управление данными и их анализ
Анализ данных с помощью DIAdem DataFinder      
Использование DataPlugins для специализированных форматов файлов      
Загрузка данных из файлов и баз данных      
Использование мастера ASCII DataPlugin Wizard    
Управление единицами измерения в каталоге единиц    
Преобразование файлов журнала CAN в формат TDM    
Элементы интерактивной визуализации
Воспроизведение 3D-моделей, карт и видеомакетов2      
Масштабирование, прокрутка и перемещение частей, выделенных курсорами      
Просмотр данных в таблицах, графиках и текстовых блоках      
Использование годографов для отображения данных      
Создание видеомакетов и контурных графиков    
Встраивание специализированных диалогов пользователей    
Создание трехмерных моделей и карт  
Использование диаграмм боде  
Использование вертикальных лент (каскадных графиков)  
Использование центральных и осевых графиков  
Расширенные вычисления на основе данных
Базовые вычисления      
Функции работы с каналами      
Возможность создавать и распространять вычисления, созданные в Диспетчере вычислений      
Аппроксимация кривых      
Редукция и классификация данных      
Описательная статистика      
Возможность открытия и запуска вычислений, созданных в Диспетчере вычислений      
Свёртывание фазы      
Регрессия      
Изменение частоты дискретизации      
Текстовые операции      
3D-вычисления    
A-, B-, C-фильтр с переменной полосой пропускания    
Развязка по переменному/постоянному току    
Аппроксимация    
Возможность конвертировать данные из одной единицы измерения в другую    
Возможность создания и управления сложными вычислениями    
Цифровые фильтры    
Быстрое преобразование Фурье (FFT)    
FFT полного спектра    
Подбор кривой Гаусса    
Подбор общих среднеквадратичных кривых    
Подбор нелинейной кривой    
Сопоставление с шаблоном    
Сплайн-функции    
Расчет импульсов тахометра    
Отслеживание изменений по Боде  
Циклическая регрессия  
Расширенная классификация  
Частотно-взвешенное ускорение  
Отслеживание изменений  
Метод "дождя"  
Центрально-осевой алгоритм  
Пользовательские отчеты
Экспорт отчетов в PDF, HTML, PPT и др.      
Создание и загрузка макетов отчетов      
Создание систем 2D-осей, таблиц и систем полярных осей      
Создание систем 3D осей и таблиц      
Использование мастера диаграмм      
Использование декоративных элементов и графики      
Создание систем полярных осей      
Отображение данных отчета в системах 2D-осей в указанных единицах измерения    
Задачи автоматизированного анализа и отчетности
Вызов LabVIEW VI из скриптов      
Запуск скриптов      
Создание и редактирование скриптов    
Использование профайлера скриптов    
Создание диалоговых окон    
Добавление или изменение свойств документов Microsoft Office, файлов PDF и графики для поиска этих документов в DataFinder    
Создание препроцессора данных (для DataFinder Server) и серверных процедур анализа    

1DIAdem 2018 и все последующие версии предлагаются только в варианте 64 бит.
2 Воспроизведение означает открытие файла макета (.tdv), связывание данных с областями отображения в макете и синхронизацию курсоров между областями. Для создания требуемых областей отображения в файле макета может потребоваться более высокая версия DIAdem.