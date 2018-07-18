Выберите Вашу версию DIAdem

Основные отличия

Поиск и загрузка данных в любом формате файлов с использованием технологии DataFinder

Использование стандартных объектов анализа и визуализации для контроля и составления отчетности

Запуск скриптов, написанных в DIAdem Advanced или Professional

Использование расширенных функций анализа, таких как сопоставление паттернов и быстрое преобразование Фурье (FFT)

Синхронизация воспроизведения данных с видеофайлами для интерактивного контроля

Написание сценариев для автоматизации рутинных рабочих процессов и настройки среды DIAdem