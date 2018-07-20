Как использовать DIAdem для стандартизации процедур анализа и составления отчетности в организации?

Пользователи могут использовать DIAdem для создания собственных формул и шаблонов отчетов, которые другие пользователи DIAdem могут загружать и повторно использовать. Таким образом, с помощью этих отчетов вся группа может быть уверена в качестве проводимого анализа и легко делиться результатами.