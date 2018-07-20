Как использовать DIAdem для стандартизации процедур анализа и составления отчетности в организации?

DIAdem помогает Вашей организации стандартизировать задачи пост-обработки данных измерений с помощью возможности обмена специализированными формулами и шаблонами отчетов, многоразовых автоматизированных сценариев и возможности беспрепятственного расширения на сервере по мере роста потребностей.
С помощью DIAdem стандартизируйте пост-обработку данных Вашей организации, чтобы повысить надежность результатов и сократить время, затрачиваемое компанией на обработку данных. DIAdem позволит Вам загружать собственные формулы и шаблоны отчетов, созданные экспертами в Вашей сфере деятельности, обмениваться ими, повторно использовать сценарии для автоматизации рабочих процессов каждого пользователя и плавно расширить серверные продукты, когда потребности вашей команды или организации возрастут.
Пользователи могут использовать DIAdem для создания собственных формул и шаблонов отчетов, которые другие пользователи DIAdem могут загружать и повторно использовать. Таким образом, с помощью этих отчетов вся группа может быть уверена в качестве проводимого анализа и легко делиться результатами.
С помощью DIAdem создавайте сценарии для автоматизации рабочих процессов пост-обработки данных измерений. Делитесь этими сценариями с другими пользователями DIAdem. Тогда вся команда сможет оптимизировать свои задачи пост-обработки данных, повысить эффективность работы и сократить время, затрачиваемое на результаты обработки данных после тестирования.
Расширяйте возможности автоматизированной обработки данных измерений с учетом потребностей Вашей организации. Используйте непрерывную интеграцию DIAdem с серверным ПО SystemLink™, которое включает в себя DataFinder Server и Analysis Server для поиска данных в масштабе всей организации, автоматизированного анализа данных и составления отчетности.