Простые решения сложных задач

Платформенный подход компании NI сочетает модульное оборудование с программным обеспечением и позволяет решать сложные инженерные задачи.

Выбор по платформе

ПО для разработки систем

Надежная встраиваемая система управления

Согласованные измерения

Высокопроизводительное тестирование

Выбор по области применения

Сбор данных и управление

Получите возможность создавать быстрые и точные системы для измерений и управления на основе модульных программных и аппаратных решений.
Оборудование
Многофункциональный ввод-вывод
Температура
Напряжение
Виброакустика
Ток
Напряжение, давление и сила
Линии цифрового ввода-вывода
Смещение положения
Счетчики и таймеры
Машинное зрение
Контроллеры
Управление перемещениями
Контроллеры уровня плат
Промышленные шины связи
Панели оператора и дисплеи
Шины связи для автомобилей
Безопасность
Шины данных для авионики
программное обеспечение
Среды программирования для сбора данных и управления
Создавайте специализированные решения, используя интегрированные среды программирования от компании NI.
Прикладное программное обеспечение для сбора данных и управления
Создавайте собственные решения на основе конфигурируемой рабочей среды.
Наборы программ для сбора данных и управления
Создайте систему для Вашей отрасли с помощью рекомендованного программного обеспечения NI.
Дополнения для сбора данных и управления
Расширяйте возможности программного обеспечения NI с помощью специализированных готовых алгоритмов и средств развертывания.
Системные и специализированные продукты
Системы полунатурного тестирования (HIL)
Системы полунатурного тестирования (HIL) построены на открытых платформах, что позволяет Вам настроить их в соответствии с вашими потребностями и быстро адаптировать к изменениям условий тестирования.

Испытания электронных систем и контрольно-измерительные приборы

Создавайте собственные приборы с помощью настраиваемого и производительного аппаратного и программного обеспечения.
Оборудование
Осциллографы
Цифровые мультиметры
Цифровые приборы
Генераторы сигналов заданной формы
Частотомеры
Приборы «все в одном» VirtualBench
Источники питания и нагрузки
Источники-измерители
Коммутаторы
Настраиваемые измерительные приборы и обработчики FlexRIO
GPIB, последовательный интерфейс и Ethernet
программное обеспечение
Среды программирования для тестирования и измерения электроники
Создавайте специализированные решения, используя интегрированные среды программирования от компании NI.
Прикладное программное обеспечение для тестирования и измерения электронных устройств
Создавайте собственные решения на основе конфигурируемой рабочей среды.
Программные пакеты для тестирования и измерения электронных устройств
Создайте систему для Вашей отрасли с помощью рекомендованного программного обеспечения NI.
Дополнения для тестирования и измерений электронных устройств
Расширяйте возможности программного обеспечения NI с помощью специализированных готовых алгоритмов и средств развертывания.
Системные и специализированные продукты
Система для тестирования полупроводниковых элементов и микросхем
Объединяет платформу NI PXI с модульным контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением для системного проектирования с целью создания систем промышленного тестирования ВЧ-сигналов и сигналов различных типов .
Системы полунатурного тестирования (HIL)
Системы полунатурного тестирования (HIL) построены на открытых платформах, что позволяет Вам настроить их в соответствии с вашими потребностями и быстро адаптировать к изменениям условий тестирования.
Система тестирования радиолокатора автомобиля (VRTS)
Система тестирования радиолокатора автомобиля (VRTS) обеспечивает интегрированное моделирование объектов и измерения радиолокатора для характеризации датчиков и промышленных испытаний.

Разработка и тестирование беспроводных устройств

Разрабатывайте, создавайте прототипы и тестируйте беспроводные устройства и технологии.
Оборудование
Векторные трансиверы
Анализаторы спектра и сигналов
Генераторы ВЧ сигналов
Коммутаторы СВЧ
Программно-определяемые радиосистемы
Датчики мощности
Анализаторы цепей
программное обеспечение
Среды программирования для разработки и тестирования устройств беспроводной связи
Создавайте специализированные решения, используя интегрированные среды программирования от компании NI.
Прикладное программное обеспечение для разработки и тестирования устройств беспроводной связи
Создавайте собственные решения на основе конфигурируемой рабочей среды.
Программные пакеты для разработки и тестирования устройств беспроводной связи
Создайте систему для Вашей отрасли с помощью рекомендованного программного обеспечения NI.
Дополнения для конструирования и испытания беспроводных устройств
Расширяйте возможности программного обеспечения NI с помощью специализированных готовых алгоритмов и средств развертывания.
Системные и специализированные продукты
Система тестирования радиолокатора автомобиля (VRTS)
Система тестирования радиолокатора автомобиля (VRTS) обеспечивает интегрированное моделирование объектов и измерения радиолокатора для характеризации датчиков и промышленных испытаний.
Система для тестирования полупроводниковых элементов и микросхем
Объединяет платформу NI PXI с модульным контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением для системного проектирования с целью создания систем промышленного тестирования ВЧ-сигналов и сигналов различных типов .
СВЧ компоненты и сборки
NI предлагает высокопроизводительные ВЧ и СВЧ компоненты и очень сложные, интегрированные СВЧ сборки.NI также производит СВЧ синтезаторы QuickSyn.
NFC и беспроводной заряд
Линейка продуктов NI Micropross предоставляет передовые решения для тестирования Smart Card, RFID, NFC и беспроводного заряда.

Инженерное образование

Используйте аппаратное и программное обеспечение NI в учебном процессе для ускорения научных открытий.
Оборудование
Переносные учебные устройства
Лабораторные установки
Оборудование для создания прототипов радиоэлектроники
программное обеспечение
LabVIEW
LabVIEW является программным обеспечением для разработки, которое инженеры используют для создания специализированных систем тестирования, проектирования и управления в графической среде программирования.
Multisim — образовательная версия
Multisim — это средство моделирования схем, при помощи которого преподаватели демонстрируют студентам сущность аналоговой, цифровой и силовой электроники, сочетая моделирование с экспериментированием.
Лицензия для учебных заведений
Лицензии Academic Site License включают программное обеспечение для аудиторий, лабораторий или научно-исследовательских центров.Это известный способ для ученых и студентов получить доступ к программному обеспечению NI.
Системные и специализированные продукты
Лабораторные решения с использованием NI ELVIS
Лабораторные решения NI ELVIS предоставляют преподавателям методический материал и готовые лабораторные работы, которые позволят студентам исследовать теорию на практике.
Аксессуары для myRIO
Аксессуары myRIO предоставляют преподавателям различные возможности расширения myRIO в областях мехатроники, средств управления, робототехники или обучения фундаментальным дисциплинам.
Принадлежности myDAQ
Принадлежности myDAQ включают в себя датчики, комплекты и копии реальных систем небольших размеров, которые подключаются к учебному оборудованию и программному обеспечению NI.