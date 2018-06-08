LabVIEW
LabVIEW является программным обеспечением для разработки, которое инженеры используют для создания специализированных систем тестирования, проектирования и управления в графической среде программирования.
Multisim — образовательная версия
Multisim — это средство моделирования схем, при помощи которого преподаватели демонстрируют студентам сущность аналоговой, цифровой и силовой электроники, сочетая моделирование с экспериментированием.
Лицензия для учебных заведений
Лицензии Academic Site License включают программное обеспечение для аудиторий, лабораторий или научно-исследовательских центров.Это известный способ для ученых и студентов получить доступ к программному обеспечению NI.