ПО для управления системами

SystemLink
Познакомьтесь с программным обеспечением, которое позволяет осуществлять согласование работы большого количества подключенных устройств, выполнять установку ПО и обмениваться данными в распределенных системах.
Программное обеспечение SystemLink обеспечивает возможность централизованного управления распределенными системами тестирования, измерения и управления. Интуитивно понятное веб-приложение позволяет вам управлять группой соединенных в сеть систем, осуществляя развертывание ПО, настройку устройств и диагностику. SystemLink также обеспечивает надежные масштабируемые способы обработки данных и API для LabVIEW. Поддерживаются такие платформы, как PXI (Windows), CompactRIO (NI Linux Real-Time) и ПК под управлением Windows.
С помощью веб-приложения можно управлять набором устройств, отслеживать состояния соединений, настройки систем и калибровочные данные, а также проводить диагностику системы.
Устанавливайте ПО сразу на несколько устройств с покомпонентным обновлением, с уведомлением о взаимозависимости и отслеживанием версий.
С помощью API LabVIEW объединяйте данные системы, чтобы визуализировать информацию о процессах в веб-интерфейсах пользователя и панелях сводной информации.
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