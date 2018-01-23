ПО для управления системами

Программное обеспечение SystemLink обеспечивает возможность централизованного управления распределенными системами тестирования, измерения и управления. Интуитивно понятное веб-приложение позволяет вам управлять группой соединенных в сеть систем, осуществляя развертывание ПО, настройку устройств и диагностику. SystemLink также обеспечивает надежные масштабируемые способы обработки данных и API для LabVIEW. Поддерживаются такие платформы, как PXI (Windows), CompactRIO (NI Linux Real-Time) и ПК под управлением Windows.