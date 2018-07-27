Инновации и сотрудничество

Создание времячувствительных сетей (Time-Sensitive Networking, TSN) крайне важно для многих случаев промышленного применения, например для управления процессами и механизмами. В них малая задержка при обмене данными и минимальная погрешность синхронизации крайне важны для обеспечения требований, которые предъявляются к управлению в системах с обратной связью. На примере сети TSN на стенде компании IIC продемонстрированы технологии, разработанные более чем 12 компаниями, принявшими участие в создании этой сети.