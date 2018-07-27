Инновации и сотрудничество

Лаборатория промышленного IoT компании NI
В состав лаборатории промышленного IoT входят интеллектуальные системы, которые изменят облик известной нам промышленности.
Лаборатория промышленного IoT расположена в г. Остин, Техас, в головном офисе компании и представляет собой рабочий выставочный экземпляр технологий, инженерных и системных архитектурных решений, известных под названием промышленного Интернета вещей (Industrial Internet of Things, IIoT). Разрабатывая демонстрационные установки, такие как стенды компании Industrial Internet Consortium (IIC), участвующие компании работают вместе над инновационными решениями и ведут дискуссии со специалистами в соответствующей области для решения проблем, возникающих при практической реализации проектов.
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Демонстрационный материал, посвященный отслеживанию состояния и профилактическому обслуживанию, показывает, каким образом технологии IoT могут применяться к крупному промышленному оборудованию (на примере наладки насоса и двигателя). При этом сочетаются получение данных, анализ, передовые вычислительные технологии и программные технологические платформы. Это помогает предпринимателям принимать более информированные решения, которые позволяют эксплуатировать оборудование с меньшим уровнем затрат на техническое обслуживание.
Создание времячувствительных сетей (Time-Sensitive Networking, TSN) крайне важно для многих случаев промышленного применения, например для управления процессами и механизмами. В них малая задержка при обмене данными и минимальная погрешность синхронизации крайне важны для обеспечения требований, которые предъявляются к управлению в системах с обратной связью. На примере сети TSN на стенде компании IIC продемонстрированы технологии, разработанные более чем 12 компаниями, принявшими участие в создании этой сети.