Более разумный подход к ATE для производства

Высокопроизводительные испытания на производстве
Руководителям испытаний на производстве требуется более разумная альтернатива традиционному ATE для удовлетворения требований к стоимости и охвату все более сложных микросхем с ВЧ-сигналами и сигналами различной природы.
Изготовители микросхем должны обеспечивать более высокую интеграцию функционала, обеспечивать наивысшую надежность для критически важных задач, оставаться конкурентоспособными по цене и обеспечивать короткое время выхода на рынок для того, чтобы существовать на диамичном рынке. Консолидация оставила на рынке ATE для полупроводниковых устройств меньшее количество поставщиков, что привело к ограничению возможностей. Мы считаем, что пришло время для перемен. В течение 40 лет NI помогала тестировать и измерять устройства будущего. Сегодня мы являемся одним из самых быстрорастущих поставщиков решений для тестирования полупроводниковых приборов. Мы считаем, что более интеллектуальные перспективные решения для тестирования, обусловленные требованиями 5G, IoT и интеллектуальных транспортных средств, должны создаваться клиентом, а не поставщиком.
Узнайте больше о том, как снизить стоимость тестирования с помощью подхода к тестированию полупроводниковых приборов на основе платформы.
Разрабатывайте с использованием STS высокопроизводительные, масштабируемые и экономически эффективные системы тестирования для работы с сигналами различной природы, которые позволяют производить сортировку пластин и полностью тестировать новые датчики изображения.
Подход NI к тестированию полупроводниковых приборов дает инженерам возможность удовлетворять эксплуатационные требования, одновременно снижая затраты и сохраняя гибкость.
Технология Integrated Device Technology использовала STS для тестирования множества типов устройств, сохраняя при этом высокую пропускную способность и возможность масштабируемости тестов для будущих требований к производительности.
Система тестирования полупроводников NI
NI Semiconductor Test System (STS) объединяет платформу NI PXI с модульным контрольно-измерительным оборудованием и программным обеспечением для системного проектирования с целью создания систем промышленного тестирования ВЧ-сигналов и сигналов различных типов.
Сеть ассоциативных партнеров включает более 1,000 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная от разработки продуктов и систем и заканчивая их применением, консультированием и проведением обучения, ассоциативные партнеры NI имеют необходимое оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных решений.
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