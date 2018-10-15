Более разумный подход к ATE для производства

Изготовители микросхем должны обеспечивать более высокую интеграцию функционала, обеспечивать наивысшую надежность для критически важных задач, оставаться конкурентоспособными по цене и обеспечивать короткое время выхода на рынок для того, чтобы существовать на диамичном рынке. Консолидация оставила на рынке ATE для полупроводниковых устройств меньшее количество поставщиков, что привело к ограничению возможностей. Мы считаем, что пришло время для перемен. В течение 40 лет NI помогала тестировать и измерять устройства будущего. Сегодня мы являемся одним из самых быстрорастущих поставщиков решений для тестирования полупроводниковых приборов. Мы считаем, что более интеллектуальные перспективные решения для тестирования, обусловленные требованиями 5G, IoT и интеллектуальных транспортных средств, должны создаваться клиентом, а не поставщиком.