Оптимизация самого важного

Развитие промышленного Интернета вещей
Будьте уверены, что Ваше оборудование функционирует на полную мощность благодаря использованию технологий NI.
Благодаря тому, что «железо» оснащается взаимосвязанной и синхронизированной системой измерений и контроля, открываются такие возможности, которые позволяют повысить продолжительность работы, увеличить производительность и продвигать инновации при одновременном сокращении расходов. Эти возможности, однако, зависят от доступности точных и надежных данных о реальном состоянии системы. Технологии NI, позволяющие непревзойденным образом выполнять измерения и контроль, обеспечивают небывалую надежность и устойчивую связь и позволяют в полой мере ощутить преимущества промышленного Интернета вещей (IIoT) уже сегодня.
Невозможно добиться преимуществ IIoT в одиночку, поэтому программное обеспечение NI предполагает интеграцию с лучшими в мире аналитическими пакетами, базами данных и облачными платформами, развиваемыми сторонними компаниями.
Оптимизируйте процессы эксплуатации оборудования за счет моделей машинного обучения, аналитических возможностей ПО и управления в режиме жесткого реального времени.
Аппаратура компании NI сертифицирована для работы в самых тяжелых условиях. Благодаря встроенной технологии синхронизируемых по времени сетей Time Sensitive Networking (TSN) результаты обработки Ваших данных будут приходить всегда вовремя, из любой точки мира.
Надежная технология NI, в основе которой лежат более 40 лет опыта в области сбора данных, поможет производить точные измерения при помощи любых датчиков.
Технологические тенденции
Синхронизируемые по времени сети
TSN — это детерминированное дополнение Ethernet, краеугольный камень технологии IIoT. Оно крайне важно для промышленных задач, таких как управление процессами и техникой, где для того, чтобы выдерживались жесткие требования, предъявляемые к управлению с обратной связью, крайне важно наличие малой задержки связи и минимальной рассинхронизации. Вместе с некоторыми другими членами консорциума промышленного Интернета (IIC) компания NI затратила много усилий на проведение TSN в жизнь в качестве первого полностью открытого, стандартизированного и готового к совместной эксплуатации метода управления, способного удовлетворить указанные выше требования.
Клиенты компании NI уже увеличили сроки работы оборудования за счет профилактического технического обслуживания, повысили производительность за счет использования режима жесткого реального времени, а также улучшили свою продукцию и процесс ее изготовления, используя данные о состоянии реальных систем.
Компания NI активно участвует в работе многих организаций, занимающихся созданием IIoT, таких как IC, Avnu, IEEE и OPC Foundation, а также участвует в продвижении испытательных стендов IIC вместе с ведущими представителями отрасли с целью испытаний новых технологий и подтверждения их эффективности.
Лаборатория промышленного Интернета вещей компании NI не только служит выставочным залом для новейших технологий IIoT. Это также место для сотрудничества, где партнеры с различным опытом могут вместе работать над решениями, которые в состоянии изменить сам способ организации бизнеса.
Следите за последними новостями от компаний – технологических лидеров, и от ученых компании NI — от них вы узнаете о том, какое будущее может ожидать технологию IIoT.
Принятие решений на основе данных
Решения Big Analog Data™
Платформа NI позволяет вам интегрировать любой датчик или исполнительный механизм с любым оборудованием, и получать большие массивы точных данных. Но что делать с ними? Ответ на этот вопрос – это основа любого успешного решения в области IIoT. Технологии компании NI позволяет делать осмысленные выводы из полученных данных и принимать верные решения или осуществлять наносекундный анализ в режиме жесткого реального времени, снижая общее количество испытаний, или быстрее выводя продукт на рынок.