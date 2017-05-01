Оптимизация самого важного

TSN — это детерминированное дополнение Ethernet, краеугольный камень технологии IIoT. Оно крайне важно для промышленных задач, таких как управление процессами и техникой, где для того, чтобы выдерживались жесткие требования, предъявляемые к управлению с обратной связью, крайне важно наличие малой задержки связи и минимальной рассинхронизации. Вместе с некоторыми другими членами консорциума промышленного Интернета (IIC) компания NI затратила много усилий на проведение TSN в жизнь в качестве первого полностью открытого, стандартизированного и готового к совместной эксплуатации метода управления, способного удовлетворить указанные выше требования.