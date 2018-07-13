Компетенции NI

Для руководителей испытаний и инженеров, а также для поставщиков, которые их обслуживают, интеллектуальные автомобили стали причиной коренного перелома в автоматизированном тестировании. Перед ними стоит задача обеспечения качества этих устройств при постоянном снижении стоимости. Для тестирования своих интеллектуальных транспортных средств организации переходят с использования стандартных измерительных приборов и автоматизированной тестовой аппаратуры (ATE) закрытой архитектуры на более интеллектуальные системы тестирования, способные подстраиваться под требования постоянного сокращения времени выхода на рынок и снижения стоимости. Основанный на открытой платформе, состоящей из модульного оборудования и гибкого ПО, подход NI к автоматизированному тестированию позволяет заказчикам создавать более интеллектуальные системы тестирования автомобилей при сходе с конвейера. Это позволяет тестировать системы ECU, V2X, ADAS, автомобильные информационно-развлекательные системы, беспроводные сети и электронику кузова.