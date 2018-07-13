Компетенции NI

Тестирование при сходе с конвейера
Тестирование при сходе с конвейера является залогом безопасности пассажиров в эпоху более интеллектуальных автомобилей. Требуется гибкое решение для тестирования, которое обеспечило бы широкий тестовый охват и высокую производительность испытаний при низкой стоимости владения.
Для руководителей испытаний и инженеров, а также для поставщиков, которые их обслуживают, интеллектуальные автомобили стали причиной коренного перелома в автоматизированном тестировании. Перед ними стоит задача обеспечения качества этих устройств при постоянном снижении стоимости. Для тестирования своих интеллектуальных транспортных средств организации переходят с использования стандартных измерительных приборов и автоматизированной тестовой аппаратуры (ATE) закрытой архитектуры на более интеллектуальные системы тестирования, способные подстраиваться под требования постоянного сокращения времени выхода на рынок и снижения стоимости. Основанный на открытой платформе, состоящей из модульного оборудования и гибкого ПО, подход NI к автоматизированному тестированию позволяет заказчикам создавать более интеллектуальные системы тестирования автомобилей при сходе с конвейера. Это позволяет тестировать системы ECU, V2X, ADAS, автомобильные информационно-развлекательные системы, беспроводные сети и электронику кузова.
Для тестирования интеллектуальных устройств организации переходят с использования стандартных измерительных приборов к подходу на базе платформы.
Начиная с первого показа технологий 5G и далее по мере ускорения гонки беспилотных авто, организации нуждаются в более интеллектуальных стратегиях тестирования, чтобы сохранять лидерство среди конкурентов.
Компания Continental разработала систему тестирования при сходе с конвейера на основе платформы NI, которая соответствует их насущным потребностям в тестировании и может масштабироваться для перспективных задач.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.
Набор материалов для создания приложений
Рекомендации по созданию систем тестирования
С помощью этого практического руководства узнайте, как разрабатывать системы. В нем представлены рекомендации по автоматизированному тестированию, начиная с принципов выбора компонентов и заканчивая обслуживанием и внедрением.