Обзор компетенций NI

Радиосигналы переходят в более высокие и более широкие полосы частот. Это создает проблемы для аэрокосмических и оборонных применений, при которых должна происходить отправка и прием четких сигналов. Измерительные приборы, используемые для анализа частотных составляющих сигналов, а также идентификации того, что отличает качество некоторых компонентов от других, должны этому соответствовать. NI предлагает инструменты для разработки алгоритмов, мониторинга эфира в реальном времени, полунатурного тестирования (HIL) и функционального тестирования систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и SIGINT. Программно-определяемые радиоприборы NI и аппаратура с поддержкой ПЛИС обеспечивают разработку алгоритмов и приложений мониторинга эфира, а также превосходную скорость для мониторинга беспроводных сред, включая поиск сигналов помех, нелегальных передатчиков и надзор. Вы можете быстро протестировать мощность и эффективность сигнала с лучшей пропускной способностью и большей гибкостью, используя ВЧ-системы полунатурного тестирования и автоматизированное оборудование для тестирования (ATE), созданные с помощью аппаратуры NI PXI.