Обзор компетенций NI

Радары, радиоэлектронная борьба и разведка
Современные системы радиолокации, радиоэлектронной борьбы и разведки (SIGINT) захватывают, обрабатывают и записывают широкие полосы сигнала на широком диапазоне частот. NI предоставляет программное обеспечение и приборы для адаптации этих систем к новым типам сигналов и угрозам.
Радиосигналы переходят в более высокие и более широкие полосы частот. Это создает проблемы для аэрокосмических и оборонных применений, при которых должна происходить отправка и прием четких сигналов. Измерительные приборы, используемые для анализа частотных составляющих сигналов, а также идентификации того, что отличает качество некоторых компонентов от других, должны этому соответствовать. NI предлагает инструменты для разработки алгоритмов, мониторинга эфира в реальном времени, полунатурного тестирования (HIL) и функционального тестирования систем радиолокации, радиоэлектронной борьбы и SIGINT. Программно-определяемые радиоприборы NI и аппаратура с поддержкой ПЛИС обеспечивают разработку алгоритмов и приложений мониторинга эфира, а также превосходную скорость для мониторинга беспроводных сред, включая поиск сигналов помех, нелегальных передатчиков и надзор. Вы можете быстро протестировать мощность и эффективность сигнала с лучшей пропускной способностью и большей гибкостью, используя ВЧ-системы полунатурного тестирования и автоматизированное оборудование для тестирования (ATE), созданные с помощью аппаратуры NI PXI.
Платформа PXI предлагает оборудование и скорости передачи данных, необходимые для проведения тестов записи и воспроизведения внешнего сигнала в течение нескольких часов.
Вы можете использовать программно-определяемые радиоприборы NI и аппаратуру PXI для выполнения анализа спектра в реальном времени для захвата редко наблюдаемых и динамических сигналов.
Captronic использовал модульные приборы NI PXI вместе с модулем LabVIEW FPGA для создания специализированного масштабируемого решения для тестирования всего спектра диапазона радара.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.
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