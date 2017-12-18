Компетенции NI

Исследования
Ведущие исследователи по всему миру полагаются на платформу NI для разработки решений для бесчисленных новаторских задач.
Инженеры и ученые часто используют аппаратное и программное обеспечение DAQ для измерений широкого спектра характеристик, сбора и анализа данных. NI предлагает решения, которые помогут вам ускорить создание и внедрение инноваций в различных областях. Проследите за развитием испытательных систем при одновременном использовании их реальных и симулированных компонентов. Получите возможность создавать беспроводные системы нового поколения или встраиваемые системы мониторинга и управления без необходимости использования сложных и затратных технологий. Научно-исследовательские решения играют важную роль во многих областях промышленности. Поэтому решения, которые вы видите здесь, представляют собой небольшую выборку того, что вы можете сделать. NI сотрудничает с исследователями, предлагая востребованные ими услуги по поддержке продуктов, программы грантов, конференции и размещение публикаций. Обратитесь к Вашему представителю NI, чтобы обсудить ваши задачи в области науки и образования.
Узнайте, как исследователи успешно работают в различных отраслях и решают различные задачи благодаря FlexRIO.
Узнайте о датах подачи заявок и подробностях для учебных заведений, которые хотят получить поддержку в передовых исследовательских проектах.
Эти конференции закрытого типа дают исследователям возможность представить новаторские решения и поделиться опытом в выбранной области.
Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.
Программные решения
Какая лицензия подходит именно вам?
Предоставьте своей команде и студентам доступ к программному обеспечению, в котором они нуждаются тогда, когда им это нужно. Лицензии Academic Site License предоставляются в различных видах и различных периодов действия. Они включают программное обеспечение, учебные курсы и услуги для ускорения процесса обучения в аудитории и вне ее.