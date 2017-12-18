Исследования

Ведущие исследователи по всему миру полагаются на платформу NI для разработки решений для бесчисленных новаторских задач.

Regardless if they’re capturing the measurements of a tornado or testing the integrity and collapse load of new bridge design, researchers need their tools to be productive, accurate and flexible. The research in the field or in the lab is only as reliable as the solutions used to gather it.

Компетенции NI

Инженеры и ученые часто используют аппаратное и программное обеспечение DAQ для измерений широкого спектра характеристик, сбора и анализа данных. NI предлагает решения, которые помогут вам ускорить создание и внедрение инноваций в различных областях. Проследите за развитием испытательных систем при одновременном использовании их реальных и симулированных компонентов. Получите возможность создавать беспроводные системы нового поколения или встраиваемые системы мониторинга и управления без необходимости использования сложных и затратных технологий. Научно-исследовательские решения играют важную роль во многих областях промышленности. Поэтому решения, которые вы видите здесь, представляют собой небольшую выборку того, что вы можете сделать. NI сотрудничает с исследователями, предлагая востребованные ими услуги по поддержке продуктов, программы грантов, конференции и размещение публикаций. Обратитесь к Вашему представителю NI, чтобы обсудить ваши задачи в области науки и образования.

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Узнайте, как исследователи успешно работают в различных отраслях и решают различные задачи благодаря FlexRIO.

Узнайте о датах подачи заявок и подробностях для учебных заведений, которые хотят получить поддержку в передовых исследовательских проектах.

Эти конференции закрытого типа дают исследователям возможность представить новаторские решения и поделиться опытом в выбранной области.

Продукты и решения

Партнерская сеть NI Alliance Partner Network

Партнерская сеть Alliance Partner Network включает более 950 компаний, специализирующихся на разработке готовых решений. Начиная с разработки продуктов и заканчивая их внедрением, консультированием и проведением обучения, партнеры NI имеют уникальные оборудование и опыт для решения самых сложных инженерных задач.

Программные решения

Какая лицензия подходит именно вам?

Предоставьте своей команде и студентам доступ к программному обеспечению, в котором они нуждаются тогда, когда им это нужно. Лицензии Academic Site License предоставляются в различных видах и различных периодов действия. Они включают программное обеспечение, учебные курсы и услуги для ускорения процесса обучения в аудитории и вне ее.