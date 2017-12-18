Компетенции NI

Инженеры и ученые часто используют аппаратное и программное обеспечение DAQ для измерений широкого спектра характеристик, сбора и анализа данных. NI предлагает решения, которые помогут вам ускорить создание и внедрение инноваций в различных областях. Проследите за развитием испытательных систем при одновременном использовании их реальных и симулированных компонентов. Получите возможность создавать беспроводные системы нового поколения или встраиваемые системы мониторинга и управления без необходимости использования сложных и затратных технологий. Научно-исследовательские решения играют важную роль во многих областях промышленности. Поэтому решения, которые вы видите здесь, представляют собой небольшую выборку того, что вы можете сделать. NI сотрудничает с исследователями, предлагая востребованные ими услуги по поддержке продуктов, программы грантов, конференции и размещение публикаций. Обратитесь к Вашему представителю NI, чтобы обсудить ваши задачи в области науки и образования.