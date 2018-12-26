Сохранение ресурсов

NI сохраняет ресурсы на своих объектах и в ИТ-инфраструктуре за счет сокращения потребления энергии, выбросов парниковых газов, использования воды и сброса отходов производства, а также путем увеличения вторичной переработки изделий. У нас есть долгосрочная цель - сократить выбросы углерода на одного работника на 10 процентов в период с 2013 по 2023 год. Для достижения этой цели мы постоянно работаем над сокращением потребления электроэнергии и природного газа.
Всего закуплено электроэнергии (КВт-ч)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|21,948,848
|21,972,911
|21,343,360
|20,737,355
|22,897,504
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|7,053,530
|7,475,952
|7,941,417
|9,165,101
|9,385,650
|Европа
|8,037,909
|8,966,163
|9,633,818
|10,044,767
|10,379,575
|Итого
|37,040,287
|38,415,026
|38,918,595
|39,947,223
|42,662,729
В 2015 году общие данные о закупках электроэнергии были недоступны для одного местоположения в Америке в течение всего года. NI оценил общее использование за год в этом месте, используя данные за восемь месяцев года.
Всего использовано природного газа (м3)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|71,201
|90,199
|67,921
|45,466
|56,929
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|Н/п
|Н/п
|Н/п
|Н/п
|Н/п
|Европа
|380,176
|390,743
|612,849
|582,341
|579,141
|Итого
|451,377
|480,942
|680,770
|627,807
|636,070
Для расчета этих выбросов NI использовала средство Протокола по парниковым газам, разработанный Институтом мировых ресурсов (2012 г.) для стационарного сжигания, версия 4.4; Всемирный институт ресурсов (2008 г.) Протокол по ПГ для стационарного сжигания, версия 4.0; и Всемирный институт ресурсов (2008 г.), средство протокола парниковых газов для мобильного сжигания, версия 2.2, с фиксированным базовым 2005 годом. Входные данные включают только потребление покупной электроэнергии, топливо, используемое для стационарного сжигания, и топливо, используемое в транспортных средствах, принадлежащих компании и арендованных ею в отслеживаемых офисах.
Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.
Косвенные выбросы углерода (Тонны)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|13,106
|13,103
|12,599
|12,217
|13,512
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|4,442
|4,690
|4,983
|5,832
|6,000
|Европа
|2,752
|3,069
|3,294
|3,370
|3,478
|Итого
|20,300
|20,862
|20,876
|21,419
|22,990
Прямые выбросы углерода (Тонны)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|169
|237
|152
|116
|142
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|38
|23
|35
|70
|44
|Европа
|807
|821
|1,181
|1,199
|1,196
|Итого
|1,014
|1,081
|1,368
|1,385
|1,382
Начиная с 2014 года, в некоторых офисах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе отсутствовали полные данные о топливе, используемом принадлежащими компании и арендованными компанией автомобилями.
В 2015 году не было полных данных относительно топлива, используемого для стационарного сжигания в некоторых офисах в регионах Северной и Южной Америки и Европы.
Общее количество использованной воды (м3)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|79,572
|94,120
|85,067
|77,380
|91,588
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|38,453
|43,193
|47,305
|54,325
|56,877
|Европа
|14,769
|13,807
|22,163
|40,590
|33,717
|Итого
|132,794
|151,120
|154,535
|172,295
|182,182
В 2015 году данные об общем водопользовании не были доступны для одного региона Северной и Южной Америки в течение всего года. NI оценил общее использование за год в этом месте, используя данные за восемь месяцев года.
Большая часть кампуса штаб-квартиры NI в Остине по-прежнему находится в естественном, неорошаемом состоянии, за исключением фундаментов, дорожек, проездов и парковок. Многоуровневые гаражи обеспечивают в NI большую парковку, что сводит к минимуму количество грунта, покрытого непроницаемыми материалами, такими как асфальт и цемент. В развитых ландшафтных зонах используются природные растительные материалы, требующие минимального количества воды для жизни, а наш кампус включает в себя важные природные объекты, такие как карстовые воронки из известняка. Кроме того, кампус NI в Остине является сертифицированным Национальной федерацей дикой природы местом обитания, и является домом для нескольких местных видов диких животных, включая оленей, птиц и лис.
Чтобы защитить нашу прекрасную территорию, мы регулярно проводим мониторинг нашего кампуса, чтобы гарантировать, что ливневые стоки с дорог и парковок не попадают в провалы грунта и не угрожают местам обитания. Кроме того, части кампуса Остина признаны зарегистрированным Исторической комиссией Техаса участком за свидетельства активности по добыче кремня или производства инструментов индейцами.
Всего образованных отходов (кг)
|Регион
|2013
|2014
|2015
|2016
|2017
|Америка
|295,789
|299,014
|236,817
|255,325
|256,688
|Азиатско-Тихоокеанский регион
|262,263
|361,196
|207,983
|192,942
|266,972
|Европа
|316,331
|355,560
|560,737
|465,948
|472,516
|Итого
|874,383
|1,015,770
|1,005,537
|914,215
|996,176
В 2015 году данные об общем количестве образовавшихся отходов было недоступно для одного объекта в Северной и Южной Америке. Общее количество для этого местоположения за этот год не включает опасные отходы, электронные отходы или отходы пластиковой упаковки.