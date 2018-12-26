Сохранение ресурсов

Для расчета этих выбросов NI использовала средство Протокола по парниковым газам, разработанный Институтом мировых ресурсов (2012 г.) для стационарного сжигания, версия 4.4; Всемирный институт ресурсов (2008 г.) Протокол по ПГ для стационарного сжигания, версия 4.0; и Всемирный институт ресурсов (2008 г.), средство протокола парниковых газов для мобильного сжигания, версия 2.2, с фиксированным базовым 2005 годом. Входные данные включают только потребление покупной электроэнергии, топливо, используемое для стационарного сжигания, и топливо, используемое в транспортных средствах, принадлежащих компании и арендованных ею в отслеживаемых офисах.

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.