Сохранение ресурсов

NI сохраняет ресурсы на своих объектах и в ИТ-инфраструктуре за счет сокращения потребления энергии, выбросов парниковых газов, использования воды и сброса отходов производства, а также путем увеличения вторичной переработки изделий. У нас есть долгосрочная цель - сократить выбросы углерода на одного работника на 10 процентов в период с 2013 по 2023 год. Для достижения этой цели мы постоянно работаем над сокращением потребления электроэнергии и природного газа.

Данные и результаты за 2017 год

Электричество

Использование закупленной электроэнергии, в расчете на одного работника

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.

Всего закуплено электроэнергии (КВт-ч)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 21,948,848 21,972,911 21,343,360 20,737,355 22,897,504
Азиатско-Тихоокеанский регион 7,053,530 7,475,952 7,941,417 9,165,101 9,385,650
Европа 8,037,909 8,966,163 9,633,818 10,044,767 10,379,575
Итого 37,040,287 38,415,026 38,918,595 39,947,223 42,662,729

 

В 2015 году общие данные о закупках электроэнергии были недоступны для одного местоположения в Америке в течение всего года. NI оценил общее использование за год в этом месте, используя данные за восемь месяцев года.

Природный газ

Использованный природный газ, в расчете на одного работника

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.

Всего использовано природного газа (м3)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 71,201 90,199 67,921 45,466 56,929
Азиатско-Тихоокеанский регион Н/п Н/п Н/п Н/п Н/п
Европа 380,176 390,743 612,849 582,341 579,141
Итого 451,377 480,942 680,770 627,807 636,070

Сокращение выбросов

Выбросы углерода в расчете на одного работника

Для расчета этих выбросов NI использовала средство Протокола по парниковым газам, разработанный Институтом мировых ресурсов (2012 г.) для стационарного сжигания, версия 4.4; Всемирный институт ресурсов (2008 г.) Протокол по ПГ для стационарного сжигания, версия 4.0; и Всемирный институт ресурсов (2008 г.), средство протокола парниковых газов для мобильного сжигания, версия 2.2, с фиксированным базовым 2005 годом. Входные данные включают только потребление покупной электроэнергии, топливо, используемое для стационарного сжигания, и топливо, используемое в транспортных средствах, принадлежащих компании и арендованных ею в отслеживаемых офисах.

 

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.

 

Косвенные выбросы углерода (Тонны)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 13,106 13,103 12,599 12,217 13,512
Азиатско-Тихоокеанский регион 4,442 4,690 4,983 5,832 6,000
Европа 2,752 3,069 3,294 3,370 3,478
Итого 20,300 20,862 20,876 21,419 22,990

 

 

Прямые выбросы углерода (Тонны)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 169 237 152 116 142
Азиатско-Тихоокеанский регион 38 23 35 70 44
Европа 807 821 1,181 1,199 1,196
Итого 1,014 1,081 1,368 1,385 1,382

 

Начиная с 2014 года, в некоторых офисах в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе отсутствовали полные данные о топливе, используемом принадлежащими компании и арендованными компанией автомобилями.


В 2015 году не было полных данных относительно топлива, используемого для стационарного сжигания в некоторых офисах в регионах Северной и Южной Америки и Европы.

Использование воды

Использованная вода, в расчете на одного работника

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.

Общее количество использованной воды (м3)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 79,572 94,120 85,067 77,380 91,588
Азиатско-Тихоокеанский регион 38,453 43,193 47,305 54,325 56,877
Европа 14,769 13,807 22,163 40,590 33,717
Итого 132,794 151,120 154,535 172,295 182,182

 

В 2015 году данные об общем водопользовании не были доступны для одного региона Северной и Южной Америки в течение всего года. NI оценил общее использование за год в этом месте, используя данные за восемь месяцев года.

Охрана мест обитания и истории

Большая часть кампуса штаб-квартиры NI в Остине по-прежнему находится в естественном, неорошаемом состоянии, за исключением фундаментов, дорожек, проездов и парковок. Многоуровневые гаражи обеспечивают в NI большую парковку, что сводит к минимуму количество грунта, покрытого непроницаемыми материалами, такими как асфальт и цемент. В развитых ландшафтных зонах используются природные растительные материалы, требующие минимального количества воды для жизни, а наш кампус включает в себя важные природные объекты, такие как карстовые воронки из известняка. Кроме того, кампус NI в Остине является сертифицированным Национальной федерацей дикой природы местом обитания, и является домом для нескольких местных видов диких животных, включая оленей, птиц и лис.

 

Чтобы защитить нашу прекрасную территорию, мы регулярно проводим мониторинг нашего кампуса, чтобы гарантировать, что ливневые стоки с дорог и парковок не попадают в провалы грунта и не угрожают местам обитания. Кроме того, части кампуса Остина признаны зарегистрированным Исторической комиссией Техаса участком за свидетельства активности по добыче кремня или производства инструментов индейцами.

Переработка и отходы производства

Отходы, произведенные и переработанные, в расчете на одного работника

Количества на одного сотрудника рассчитываются с использованием общего числа сотрудников, занятых полный или неполный рабочий день, в отслеживаемых офисах по состоянию на 31 декабря каждого года.

Всего образованных отходов (кг)

Регион 2013 2014 2015 2016 2017
Америка 295,789 299,014 236,817 255,325 256,688
Азиатско-Тихоокеанский регион 262,263 361,196 207,983 192,942 266,972
Европа 316,331 355,560 560,737 465,948 472,516
Итого 874,383 1,015,770 1,005,537 914,215 996,176

 

В 2015 году данные об общем количестве образовавшихся отходов было недоступно для одного объекта в Северной и Южной Америке. Общее количество для этого местоположения за этот год не включает опасные отходы, электронные отходы или отходы пластиковой упаковки.