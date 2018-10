Uma abordagem mais inteligente para o teste paramétrico no nível do wafer

À medida que os fabricantes de circuitos integrados continuam a lançar processos novos e inovadores reduzindo o tamanho dos dispositivos, eles precisam garantir que a complexidade adicional dessas mudanças não afetem a confiabilidade de seus CIs no longo prazo. Com o ritmo cada vez maior da evolução da tecnologia, os fabricantes de semicondutores precisam aumentar a quantidade de dados confiáveis que coletam e analisam e, ao mesmo tempo, reduzir o custo do teste. Ao se depararem com esse problema de mais dados a um menor custo, muitos engenheiros descobrem que não podem solucionar esse desafio com as soluções tradicionais. Isso faz com que eles busquem soluções modulares flexíveis que podem se adaptar às suas necessidades.