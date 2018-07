Visão geral da tecnologia NI

A eficácia de um conversor de energia depende do seu sistema de controle. Seja o seu desafio ampliar a vida útil de seu inversor, desenvolver técnicas inovadoras para a estabilização da rede elétrica ou aproveitar as últimas tecnologias de semicondutores WBG (de banda proibida ampla), como carbeto de silício, o sistema de controle será essencial para o sucesso de seu projeto. Com a NI, você terá a solução mais abrangente e de melhor custo-benefício disponível para projetar, testar e implementar os seus sistemas de controle eletrônico de energia. As ferramentas de software de alta integração e produtividade da NI permitem acelerar o desenvolvimento dos projetos e suas robustas plataformas de hardware foram desenvolvidas e validadas para implementações industriais de longa duração. Coloque os seus inversores no mercado em menos tempo e com mais recursos, com menos custos e riscos de engenharia.