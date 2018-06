Visão geral da tecnologia NI

Os sinais de rádio que transmitem mensagens estão enfrentando um número cada vez maior de elementos que interferem no mundo ao nosso redor e ameaças dos sistemas de guerra eletrônica em evolução. Isso cria desafios para os projetos militares e de aviação que precisam enviar e receber sinais claros. Hoje, os engenheiros contam com a plataforma definida por software da NI para o desenvolvimento de algoritmo de sistemas de comunicação, teste hardware em loop (HIL) de RF, simulação de ambiente e equipamentos de teste automatizado de transponder. O portfólio da NI de PXI e instrumentação de comunicação definida por software é ideal para monitorar sinais de interferência e transmissores ilegais em ambientes de comunicação sem fio. Com FPGAs programáveis pelo usuário e ferramentas de software para analisar e processar sinais com maior rapidez, você pode criar vias de comunicação livres de ruído ou de outros elementos que podem comprometer a intensidade dos sinais.