Aplicando a tecnologia da NI em ciências e engenharia

Os torneios de robótica estudantil se empenham para tornar a engenharia tão atrativa quanto os esportes atuais para as crianças. Esses torneios ensinam conceitos básicos de engenharia, habilidades de resolução de problemas e princípios de liderança e estão diretamente ligados ao crescente número de estudantes que buscam carreiras em engenharia e ciências. A NI tem um papel fundamental nesses programas, desde liderança e voluntariado até o fornecimento da plataforma de tecnologia que impulsiona as competições. A NI serve como um parceiro estratégico de longo prazo para as organizações globais que realizam essas competições. Duas de suas parcerias mais significativas são com a For Inspiration and Recognition of Science and Technology (FIRST) e a World Robot Olympiad (WRO).