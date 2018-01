Descubra os novos recursos da nova versão Beta do LabVIEW NXG

Seja um dos primeiros a conhecer o novo LabVIEW NXG, com o Software Technology Preview. Você pode experimentar a nova versão beta ainda hoje, para explorar todos os novos recursos nos quais os desenvolvedores da NI estão trabalhando e nos dar a sua opinião, que impactará diretamente no desenvolvimento do software. Para começar, utilize os documentos de instalação e técnicos para conhecer os recursos mais proeminentes.