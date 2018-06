Visão geral da tecnologia NI

Os sinais de rádio estão evoluindo para bandas de frequência maiores e mais amplas, criando desafios para os programas aeroespaciais e de defesa que precisam enviar e receber sinais claros. As ferramentas de medição usadas para analisar os componentes de frequência dos sinais - e identificar o que distingue a qualidade de alguns componentes com relação a outros - devem manter a mesma dinâmica. A NI oferece ferramentas para o desenvolvimento de algoritmos, monitoramento de espectro em tempo real, teste hardware em loop (HIL) e teste funcional de sistemas de radar, guerra eletrônica e inteligência de sinais. O rádio definido por software e a instrumentação com FPGA da NI fornecem velocidade superior para monitorar ambientes de comunicação sem fio, incluindo aplicações de monitoramento de espectro, sinais de interferência, transmissores ilegais e vigilância para o desenvolvimento de algoritmos. Você pode testar rapidamente a eficiência e a intensidade dos sinais, com maior velocidade e flexibilidade com sistemas de teste HIL de RF e equipamentos de teste automatizado desenvolvidos com a instrumentação PXI da NI.