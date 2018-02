NI-DAQmx, NI-VISA, and NI-488.2 Visual C++ Example Locations

| 0 Ratings |out of 5 | Print

This article provides the locations of Visual C++ examples for NI-DAQmx, NI-VISA, and NI-488.2.

1. Introduction

The directory that the Visual C++ examples are installed to depends on the version of the driver,

Visual Studio, Measurement Studio, and the operating system.

Visual C++ example directory locations on Windows XP/2000 are shown in the image below. The

table below is taken from the Where To Find Examples topic in the NI Measurement Studio Help.

Product Version of Measurement Studio Core on the System Example Location Measurement Studio Core 8.1.1 or later Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\MStudioVS2005\VCNET\Examples 8.1 or previous Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-DAQmx 8.5 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\MStudioVC2005 8.1 or previous Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-DAQmx 8.3 or previous Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support all versions Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-VISA 4.1 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-VISA\Examples\MStudioVC2005 8.1 or previous Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-VISA 4.0 or previous Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support all versions Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-488.2 2.5 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Documents and Settings\All Users\Documents\National Instruments\NI-488.2\Languages\MStudioVC2005 8.1 or previous Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples NI-488.2 2.4 or previous Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support all versions Program Files\National Instruments\MeasurementStudioVS2005\VCNET\Examples

Visual C++ example directory locations on Windows Vista/7 are shown in the image below. The

table below is taken from the Where To Find Examples topic in the NI Measurement Studio Help.

Product Version of Measurement Studio Core on the System Example Location Measurement Studio Core 8.1.1 or later Users\Public\Documents\National Instruments\MStudioVS2005\VCNET\Examples NI-DAQmx 8.5 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Users\Public\Documents\National Instruments\NI-DAQ\Examples\MStudioVC2005 NI-VISA 4.1 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Users\Public\Documents\National Instruments\NI-VISA\Examples\MStudioVC2005 488.2 2.5 or later Measurement Studio for Visual C++ 2005 Support 8.1.1 or later Users\Public\Documents\National Instruments\NI-488.2\Languages\MStudioVC2005

